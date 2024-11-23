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Главным тренером «Арсенала-2» назначен Александр Шмаров
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Главным тренером «Арсенала-2» назначен Александр Шмаров

Генеральный директор «Арсенала» Валерий Гриньковский и секционер клуба Александр Денисов представили дублю оружейников нового главного тренера.

В сезоне 2025 года отвечать за подготовку и выступление команды будет уроженец Тульской области, молодой и перспективный тренер Александр Шмаров. Он знаком болельщикам по выступлениям за нашу молодежку, «Арсенал-2» и «Химик-Арсенал». Последний год Александр Валерьевич возглавлял молодежный состав ФК «Чертаново». 

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Новый специалист провел первое собрание с командой, поблагодарил за доверие руководство клуба, отметил эффективную работу тренерского штаба своего предшественника Андрея Козлова и обозначил основной вектор развития команды. Несмотря на то, что «Арсенал-2» — молодая команда, на тренировках ко всем будут предъявляться максимальные требования. 

— За плечами Александра есть опыт работы в одной из сильнейших академий страны. Мы уверенны, что он поможет ребятам из дубля расти профессионально и прогресировать, чтобы пробиться в основную команду, — подчеркнул Валерий Гриньковский. 

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Отметим, что Константин Сашилин, Александр Козлов и Александр Лейкин продолжат работать с командой. 

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