Главным тренером «Арсенала-2» назначен Александр Шмаров

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

В сезоне 2025 года отвечать за подготовку и выступление команды будет уроженец Тульской области, молодой и перспективный тренер Александр Шмаров. Он знаком болельщикам по выступлениям за нашу молодежку, «Арсенал-2» и «Химик-Арсенал». Последний год Александр Валерьевич возглавлял молодежный состав ФК «Чертаново».

Новый специалист провел первое собрание с командой, поблагодарил за доверие руководство клуба, отметил эффективную работу тренерского штаба своего предшественника Андрея Козлова и обозначил основной вектор развития команды. Несмотря на то, что «Арсенал-2» — молодая команда, на тренировках ко всем будут предъявляться максимальные требования.

— За плечами Александра есть опыт работы в одной из сильнейших академий страны. Мы уверенны, что он поможет ребятам из дубля расти профессионально и прогресировать, чтобы пробиться в основную команду, — подчеркнул Валерий Гриньковский.

Отметим, что Константин Сашилин, Александр Козлов и Александр Лейкин продолжат работать с командой.