Убийство у «Салюта»: подозреваемый был судим за незаконное хранение оружия

Правда, наказание мужчина отбыл еще в СИЗО — после оглашения приговора его отпустили на свободу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении 41-летнего Яшара А.

Напомним, 13 ноября Яшар поссорился с 42-летним Рагимом М. у рынка «Салют». Мужчины, вооруженные ножами, решили выяснить отношения, в результате чего Яшар зарезал оппонента. Правда, и сам получил ранение в драке. Уехал в Калугу, где его сначала госпитализировали, а уже потом медики сообщили о раненом пациенте правоохранителям.

После того, как следователи установили личность подозреваемого в убийстве, выяснилось, что он находится на территории страны нелегально. Кроме этого, мужчина еще в декабре 2022 года был объявлен в розыск Следственным отделом по городу Сергиев-Посад — за покушение на убийство двух человек.

По информации Myslo, 13 декабря 2022 года Яшар вместе со своим 18-летним племянником пытался зарезать знакомых, с которыми чуть ранее поссорился. Потерпевшие смогли отбиться и оперативно вызвали медиков и скорую. После этого Яшар и его родственник подались в бега — мужчина обосновался в Туле, а вот судьба его племянника неизвестна.

Также, по нашей информации, Яшар А. ранее уже был судим за незаконное хранение оружия, побои и угрозу убийством. В 2015 году мужчина, усердно в соцсетях пропагандирующий запрещенную с 2020 года на территории РФ организацию, напал на знакомого. Яшар, вооруженный пистолетом, стрелял в сторону потерпевшего, выкрикивая «танцуй, тварь» и «я заставлю тебя поплясать». После чего несколько раз ударил потерпевшего, а затем скрылся.

По совокупности наказаний приговором суда Яшару было назначено наказание всего лишь в виде 7 месяцев колонии-поселения. Однако мужчине зачли срок пребывания под стражей и освободили в зале суда.

В настоящее время в отношении Яшара А. возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение.