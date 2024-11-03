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Охранников школ обяжут иметь гладкоствольное оружие, бронежилеты и шлемы
Фото: ru.freepik.com.

Охранников школ обяжут иметь гладкоствольное оружие, бронежилеты и шлемы

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ по оказанию таких услуг — они вступят в силу с 1 января.

Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе. Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, который обязателен для учебных заведений, нанимающих ЧОПы с помощью госзакупок, сообщают «Известия». 

Жилет и шлем нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности, в обычной ситуации — быть на посту с резиновой палкой и наручниками. Стандарт вступает в силу с 1 января 2025 года.

Отдельно в ГОСТе описана работа при режиме усиленной охраны объектов, например при резкой смене криминогенной обстановки в регионе или введении режима повышенной опасности. 
 

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Автор:
сегодня, в 12:08 −3
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