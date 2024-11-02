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Убийство студентки из Новомосковска в Воронеже: трэш-стример признан невменяемым

Убийство студентки из Новомосковска в Воронеже: трэш-стример признан невменяемым

Согласно заключению психиатров, молодой человек не мог контролировать свои действия. Его отправили на принудительное лечение.

В Воронеже суд рассмотрел дело о жестоком убийстве 17-летней студентки из Новомосковска. Всё произошло 22 января. Тело Ангелины Г. было обнаружено местными жителями в мусорном баке: убийца связал девушку и спрятал труп в полиэтиленовый пакет.

Личность изверга установили быстро. Им оказался знакомый убитой - 28-летний треш-стример Марк Попов. После кровавой расправы над Ангелиной, он разослал своим подписчикам видео, на котором был запечатлён весь процесс, а затем, несмотря на мороз, бегал по городу в шортах, распугивая прохожих.

Экспертиза показала, что в момент убийства молодой человек не мог контролировать свои действия. Суд отправил его на принудительное лечение в психиатрический стационар.

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Место
НовомосковскВоронеж
 

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