Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Шинником»

Фото Алексея Пирязева

Встреча на домашнем стадионе оружейников завершилась со счётом 1:1.

На матч 16-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги тульская команда вышла на поле следующим составом: Левашов, Волков, Семенчук, Бердников, Цараев, Кайнов, Попов, Ткачев, Липовой, Лёвин, Турищев. Кстати, эта игра стала 200-й для Сергея Ткачёва в составе «Арсенала».

На 31-й минуте счёт открыл Максим Турищев - 1:0. В начале второго тайма Ткачёва сменил Гелоян, а Волкова - Печенкин. На 75-й минуте на поле вышли Шевченко и Жилкин, спустя 9 минут Турищева заменил Малик. На 88-й минуте ярославцы забили мяч.