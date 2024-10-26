В Тульской области во время рейда «Розыск» задержали больше 40 человек

Фото Артёма Жильцова

Межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие проводилось в регионе 23 и 24 октября.

Его главная цель – установление местонахождения и задержание лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда и принудительного исполнения.

В рейде принимали участие судебные приставы, сотрудники регионального УФСИН России, полицейские и представители других правоохранительных органов.

Сотрудниками УФССП России по Тульской области был разыскан и задержан 41 гражданин. Все задержанные имеют судимости по разным статьям УК РФ, в том числе за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством, побои, кражи и неуплату алиментов.