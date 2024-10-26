  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Туляков приглашают на выставки Банка России - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на выставки Банка России

Туляков приглашают на выставки Банка России

Все желающие могут ознакомиться с экспозициями «Время и деньги», «Посмотрите вокруг» и «Драгоценный мир живой природы».

Посетители узнают, как на Руси появились деньги, как их хранили и защищали от подделок, а также увидят монеты с изображениями памятников архитектуры и редких животных.

Фотовыставка «Время и деньги» работает в Воловском районном художественно-краеведческом музее. В экспозиции — изображения монет и банкнот из фондов музея Банка России, необычных предметов для хранения и транспортировки ценностей, а также счетной техники – современной и раритетной. Экспозиция работает до 19 ноября по адресу: п. Волово, ул. 30 лет Победы, д. 17А.

В Кимовском историко-краеведческом музее представлены изображения памятных монет, посвященных архитектурным шедеврам России: старинным усадьбам и дворцам, древним крепостным стенам и монастырям. Побывать на выставке можно до 15 ноября. Адрес: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34.

«Драгоценный мир живой природы» — тематическая выставка о монетах, посвященных краснокнижным животным. Она проходит в Одоевской районной библиотеке и будет интересна не только любителям нумизматики, но и всем, кто неравнодушен к проблемам сохранения красоты и природного многообразия нашей страны. Посетить выставку можно до 21 ноября по адресу: п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 54.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставкаБанк РоссииЦентробанк РФ
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Ложевой торопливый водитель чуть не закончил поездку «досрочно»
На ул. Ложевой торопливый водитель чуть не закончил поездку «досрочно»
Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Шинником»
Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Шинником»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.