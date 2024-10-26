Туляков приглашают на выставки Банка России

Все желающие могут ознакомиться с экспозициями «Время и деньги», «Посмотрите вокруг» и «Драгоценный мир живой природы».

Посетители узнают, как на Руси появились деньги, как их хранили и защищали от подделок, а также увидят монеты с изображениями памятников архитектуры и редких животных.

Фотовыставка «Время и деньги» работает в Воловском районном художественно-краеведческом музее. В экспозиции — изображения монет и банкнот из фондов музея Банка России, необычных предметов для хранения и транспортировки ценностей, а также счетной техники – современной и раритетной. Экспозиция работает до 19 ноября по адресу: п. Волово, ул. 30 лет Победы, д. 17А.

В Кимовском историко-краеведческом музее представлены изображения памятных монет, посвященных архитектурным шедеврам России: старинным усадьбам и дворцам, древним крепостным стенам и монастырям. Побывать на выставке можно до 15 ноября. Адрес: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34.

«Драгоценный мир живой природы» — тематическая выставка о монетах, посвященных краснокнижным животным. Она проходит в Одоевской районной библиотеке и будет интересна не только любителям нумизматики, но и всем, кто неравнодушен к проблемам сохранения красоты и природного многообразия нашей страны. Посетить выставку можно до 21 ноября по адресу: п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 54.