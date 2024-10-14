Авторитетов не признаем. Итоги матча «Арсенал» – «Сочи»

Фото Артема Жильцова.

Практически лучшая атака первой лиги (22 забитых) против абсолютно лучшей команды в обороне (всего пять пропущенных). Но ни атака, ни оборона в итоге не победили — ничья 1:1. Четвертая подряд для «Арсенала».

«Арсенал» — «Сочи» — 1:1 (1:0).

Голы: Турищев (45) — 1:0, Мелёшин (62) — 1:1.



«Арсенал»: Левашов, Попов, Семенчук, Печенкин, Бердников, Кайнов, Цараев, Лёвин (Раздорских, 69), Ткачёв (Шевченко, 62), Липовой (Жилкин, 88), Турищев (Гелоян, 69).



«Сочи»: Карабашев, Маслов (Литвинов, 79), Суслов, Макарчук, Кожемякин, Заика (Никитин, 73), Крамарич, Кравцов, Макаров, Писарский, Мелёшин (Магаль, 79).



Предупреждены: Лёвин, Печенкин — Кравцов.

Судья — Егор Егоров (Нижний Новгород).

13 октября. Тула. Центральный стадион.

Столько разговоров вокруг этого «Сочи»: «Ах, Писарский, ах, Крамарич, ах, Мелешин; команда, у которой игроков на три полноценных состава!» А в итоге на последней минуте первого тайма защитник Олег Кожемякин (под полсотни матчей в РПЛ и 274 на профессиональном уровне) дает себя легко обокрасть, бежит и не успевает за Максимом Турищевым, который уверенно реализует выход один на один с голкипером. Настолько уверенно, что у него даже было время поднять голову и прицелиться к дальнему углу ворот, пока голкипер держал ближний.

Гол в раздевалку, да еще такой дурацкий, — удар под дых для профессионального спортсмена. Сложно представить, как бы и через два часа после случившегося метал громы и молнии по поводу такого эпизода Александр Сторожук. А вот испанский тренер «Сочи» Роберт Морено отнесся к нему весьма отстраненно: «В концовке тайма нам немного не повезло». Не повезло им, видите ли.

Вот и ответ на вопрос «Что такое нынешний „Сочи?“

Везет — выигрывают, не везет — тогда уж как получится. То, что «Арсенал» добывает потом и кровью, некоторые аристократы Первой лиги предпочитают получать по праву рождения. И не сказать, что на длинной дистанции такая тактика не имеет права на жизнь. Пока лидирующий пелетон идет очень тесно. Тот же «Сочи» — всего в пяти очках от лидирующих «Арсенала» и «Торпедо». Одна-две неудачи могут отбросить любую команду достаточно глубоко. А уж после зимы, когда, как всем известно, все начнут латать дыры под задачу на сезон, вообще возможны любые чудеса. Так что пока всё идет в русле некогда любимого в Туле классического велосипедного спринта: главное — не проморгать конкурента и вовремя включиться в гонку самому.

«Арсенал» Сторожука — команда во многом уникальная по меркам нынешней Первой лиги. Десятый, по словам главного тренера, бюджет турнира по-прежнему уверенно лидирует. Там, где другие лидеры берут запасом прочности, «Арсенал» добирает бойцовскими качествами.

Именно из этого рождаются те самые голы под занавес матча, которые команда коллекционировала на старте. Да и в игре с сочинцами футболисты хозяев бились на каждом участке поля до самого финального свистка. Уже шли последние компенсированные минуты, а они всё накрывали соперника даже на чужой половине, пытаясь выцыганить себе у судьбы тот самый ключевой момент, который окажется решающим.

Последний опасный момент в матче и создали туляки — на второй компенсированной минуте Гелоян по мини-футбольному откатил мяч под удар Раздорских, а на возможный отскок от вратаря уже набегали сразу два игрока хозяев. Если сочинцам в концовке первого тайма «немного не повезло», то было бы здорово, если в этом эпизоде «Арсеналу» «немного повезло» по совокупности событий в матче. Но увы.

Сложилось впечатление, что свой пропущенный гол «Арсенал» отчасти тоже забил сам. Слишком с большим пиететом команда начала и матч, и начало второго тайма. Хотя Александр Сторожук так не считает; говорит, что его команда авторитетов не признает. Была установка после перерыва продолжать агрессивно действовать во всех компонентах игры. Но в итоге прижались к своим воротам и отдали инициативу сопернику. Хорошо, что после всего случившегося включились и вновь заиграли в свою игру.

Если уж говорить о магии имен, то «Арсенал», выходит, побаиваются даже команды с тремя равными составами в обойме. Роберт Морено на послематчевой пресс-конференции постоянно возвращался к тому, что его команда играла против очень сильного соперника, который к тому же играл на своем поле, да еще мало пропускает, и т. д. и т. п.

Самая сильная цитата: «Команда показала характер с очень сильным соперником».

А мы ведь все думали, что против нас играл самый упакованный участник Первой лиги.

Дело, конечно, не наше, но для команды с таким статусом, для тренера, возглавлявшего сборную Испании, слишком много оправданий. Слишком. А это говорит о том, что с позиции силы этот матч действительно проводил именно «Арсенал». Да и по игре было так же. Можно пальцы загибать, сколько моментов было у игроков тульской команды. Только Кайнов раза три примеривался к чужим воротам с дальних дистанций, но пока все его попытки — лишь из категории опасных моментов. Цараев с навеса Попова вообще бил с нескольких метров головой, но мяч попал в перекладину. Плюс несколько эмоциональных осад чужих ворот, которым не хватило лишь последнего точного касания.

Очень хороший матч провел Максим Турищев. Это даже без того самого забитого мяча. Александр Сторожук, когда его попросили оценить игру своего единственного на сегодня нападающего, сказал, что он переосмысливает в работе те установки, которые были у него с приходом в «Арсенал». «Если дальше так будет работать, многое может получиться».

Тем более сейчас в тульской команде каждый игрок на счету.

Ни Большаков, ни Хабибов в осенней части уже не смогут помочь своей команде. У героя матча с «Родиной» Азявина подозрение на травму колена. У Малика гематома пока не дает полноценно работать. У Ндуки ушиб надкостницы. Ботака только начал индивидуальные тренировки после травмы, еще даже не в общей группе. Это все игроки, с небогатой нашей скамейкой, ключевые для состояния команды. Но даже в таких условиях «Арсенал» держит марку. Затянувшуюся серию матчей с фаворитами — «Торпедо», «Балтикой», «Уралом», «Родиной» и вот теперь с «Сочи» прошел достойно. Не проиграли никому, но победу одержали только одну — над «Уралом». Правда, с «Торпедо» и «Сочи» вели в счете, не смогли удержать преимущество.

Но действительно ли «Арсенал» прошел уже самый сложный отрезок осенней части чемпионата или снизу все-таки стучат? Ведь если с большими командами у туляков голевые моменты случаются и игра идет, то некоторые матчи с аутсайдерами и вспоминать не хочется. Ноль голов, ноль возможностей, ноль воспоминаний. Впрочем, посмотрим на ничейные результаты и невыразительную игру с «Уфой» или с «Родиной» с другой точки зрения. Никакой турнир не пройти на одном дыхании. Будут взлеты, но будут и кризисы.

Игры последнего месяца отняли много не только физических сил, но и эмоций.

Поэтому в какие-то моменты настроя, наверное, не хватало. При всем при этом «Арсенал» показал себя коллективом, объединенным общей идеей, где футболисты все девяносто минут матча проводят с высокой концентрацией и активным прессингом на всех участках поля. Кризис, в ходе которого команда спасает безнадежные матчи, тоже дорогого стоит. В какие-то моменты, как сейчас в игре с «Сочи», не хватает немного удачи, без которой в спорте никуда. Но с таким отношением к своему делу удачу будем ждать в ближайших турах. Пора бы.