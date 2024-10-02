Спортсменка Екатерина Реньжина стала новым президентом Тульской областной федерации легкой атлетики

1 октября в Туле в пресс-центре нового легкоатлетического манежа на ул. Санаторной прошла отчетно-выборная конференция Тульской областной федерации легкой атлетики.
С отчетным докладом президиума выступил президент Федерации Владимир Аллахвердян. Он отметил, что за последнее время тульская легкая атлетика сделала значительные шаги вперед. В нашей копилке 8 медалей на первенствах России, 43 — на первенствах и чемпионате ЦФО. Открытие нового суперсовременного манежа — это лишь промежуточный итог текущего года и начало большого пути по дальнейшему развитию этого спорта.
На конференции также прошли выборы президента и президиума Федерации. Владимир Аллахвердян, возглавлявший Федерацию с 2013 года, завершил свою деятельность на посту президента и перешел на другую работу.
Новым президентом Тульской областной федерации лёгкой атлетики избрана мастер спорта международного класса Екатерина Реньжина.
Екатерина Реньжина родилась 18 октября 1994 года в Туле.
В лёгкой атлетике с 6 лет. Мастер спорта международного класса.
Воспитанница СДЮСШОР «Лёгкая атлетика».
Тренеры: Андрей Маринов, Вячеслав Маринов, Валентин Маслаков.
Екатерина — гордость Тульской области. Спортсменка — многократная чемпионка и призерка чемпионатов России, четырехкратная призерка чемпионатов Европы, мира, чемпионка Всемирной универсиады, член сборной России по легкой атлетике.
Уже несколько лет в Туле проводятся престижные для наших спортсменов соревнования — Кубок мастера спорта международного класса Екатерины Реньжиной.