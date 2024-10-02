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Спортсменка Екатерина Реньжина стала новым президентом Тульской областной федерации легкой атлетики
Фото Тульской областной федерации легкой атлетики.

Спортсменка Екатерина Реньжина стала новым президентом Тульской областной федерации легкой атлетики

Она сменила на этом посту Владимира Аллахвердяна.

1 октября в Туле в пресс-центре нового легкоатлетического манежа на ул. Санаторной прошла отчетно-выборная конференция Тульской областной федерации легкой атлетики. 

С отчетным докладом президиума выступил президент Федерации Владимир Аллахвердян. Он отметил, что за последнее время тульская легкая атлетика сделала значительные шаги вперед. В нашей копилке 8 медалей на первенствах России, 43 — на первенствах и чемпионате ЦФО. Открытие нового суперсовременного манежа — это лишь промежуточный итог текущего года и начало большого пути по дальнейшему развитию этого спорта.

На конференции также прошли выборы президента и президиума Федерации. Владимир Аллахвердян, возглавлявший Федерацию с 2013 года, завершил свою деятельность на посту президента и перешел на другую работу.

Новым президентом Тульской областной федерации лёгкой атлетики избрана мастер спорта международного класса Екатерина Реньжина.

 

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Екатерина Реньжина родилась 18 октября 1994 года в Туле.

В лёгкой атлетике с 6 лет. Мастер спорта международного класса.

Воспитанница СДЮСШОР «Лёгкая атлетика».

Тренеры: Андрей Маринов, Вячеслав Маринов, Валентин Маслаков.

Екатерина — гордость Тульской области. Спортсменка — многократная чемпионка и призерка чемпионатов России, четырехкратная призерка чемпионатов Европы, мира, чемпионка Всемирной универсиады, член сборной России по легкой атлетике.

Уже несколько лет в Туле проводятся престижные для наших спортсменов соревнования — Кубок мастера спорта международного класса Екатерины Реньжиной.

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