Спортсменка Екатерина Реньжина стала новым президентом Тульской областной федерации легкой атлетики

Фото Тульской областной федерации легкой атлетики.

Она сменила на этом посту Владимира Аллахвердяна.

1 октября в Туле в пресс-центре нового легкоатлетического манежа на ул. Санаторной прошла отчетно-выборная конференция Тульской областной федерации легкой атлетики.

С отчетным докладом президиума выступил президент Федерации Владимир Аллахвердян. Он отметил, что за последнее время тульская легкая атлетика сделала значительные шаги вперед. В нашей копилке 8 медалей на первенствах России, 43 — на первенствах и чемпионате ЦФО. Открытие нового суперсовременного манежа — это лишь промежуточный итог текущего года и начало большого пути по дальнейшему развитию этого спорта.

На конференции также прошли выборы президента и президиума Федерации. Владимир Аллахвердян, возглавлявший Федерацию с 2013 года, завершил свою деятельность на посту президента и перешел на другую работу.

Новым президентом Тульской областной федерации лёгкой атлетики избрана мастер спорта международного класса Екатерина Реньжина.

Екатерина Реньжина родилась 18 октября 1994 года в Туле.

В лёгкой атлетике с 6 лет. Мастер спорта международного класса.

Воспитанница СДЮСШОР «Лёгкая атлетика».

Тренеры: Андрей Маринов, Вячеслав Маринов, Валентин Маслаков.

Екатерина — гордость Тульской области. Спортсменка — многократная чемпионка и призерка чемпионатов России, четырехкратная призерка чемпионатов Европы, мира, чемпионка Всемирной универсиады, член сборной России по легкой атлетике.

Уже несколько лет в Туле проводятся престижные для наших спортсменов соревнования — Кубок мастера спорта международного класса Екатерины Реньжиной.