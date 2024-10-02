Пьяная тулячка угнала машину и врезалась в забор: дело передано в суд

В Туле 28-летняя Диана А. обвиняется в краже и угоне автомобиля.

По информации Myslo, пьяная обвиняемая вечером шла в сторону своего дома. По пути она приметила открытый автомобиль. Женщина, не имеющая водительских прав, залезла в салон, нашла в бардачке запасные ключи и попыталась прокатиться. Поездка оказалась максимально скоротечной — через пару метров обвиняемая врезалась в забор. После этого она попросила случайного прохожего довезти её до дома и неосведомленный мужчина доставил её до нужного адреса, где обвиняемая и оставила автомобиль.

Кроме этого, за пару дней до угона женщина попалась на краже в продуктовом магазине.

Судебное заседание по этому делу состоится 7 октября.