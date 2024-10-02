На двух участках улицы Плеханова ввели одностороннее движение

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На ул. Плеханова отремонтировали трамвайное полотно протяженностью 2,4 км в однопутном исчислении. Дополнительно заасфальтировали участки одностороннего движения, обустроили тротуары от ул. Калинина в сторону д. 142 по ул. Плеханова и от д. 159 в сторону ул. Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Для придания трамваю магистральной скорости совместно с ОГИБДД принято решение демонтировать переезды, которые располагались с частотой 40-60 метров.

Вместо этого организовано два участка дороги с односторонним движением от ул. Калинина по направлению к дому №142 по ул. Плеханова и

от дома № 159-а по ул. Плеханова по направлению к ул. Калинина.

Также обустроен переезд в районе домов 142 и 159 по ул. Плеханова и дополнительно организован пешеходный переход в районе д. 138.