11 сентября часть Пролетарского района Тулы останется без воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

11 сентября в Туле с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Кутузова, 114, 114-а, 116, 118,

ул. Чаплыгина, 13, 13-а, 13-б,

ул. Волкова, 2-а, 4, 6, 6-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 15-б, 15-в, 17, 19,

ул. Металлургов, 24, 26, 26-а, 28, 30,

ул. Приупская, 19, 20, 21, 21-а,

ул. Фабричная, с 1-9.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. Волкова и ул. Металлургов.

Также в этот день воды не будет по таким адресам:

ул. Первомайская, 53,

ул. Демонстрации, 136,

ул. Д. Ульянова, 8, 10, 10-а, 12, 12 к2, 14, 16, 18, 20, 20-а, 22.

Рабочие водоканала проведут работы на ул. Демонстрации, 134.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.