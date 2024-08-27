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Илья Быковский покинул тульский «Арсенал»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Илья Быковский покинул тульский «Арсенал»

Об этом заявила клубная пресс-служба.

23-летний защитник Илья Быковский покинул тульский «Арсенал». Напомним, он пришел в команду летом 2023 года. За оружейников Быковский провел 14 матчей и сделал одну голевую передачу. 

ПФК «Арсенал» поблагодарил футболиста за работу.

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