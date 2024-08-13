В Тульской области пройдет пятый, юбилейный Кубок губернатора по хоккею

Впервые в истории турнира Кубок губернатора Тульской области пройдёт в новом формате: будет разыграно два комплекта наград — в Туле и в Новомосковске.

В пресс-конференции, которая дала старт мероприятиям, посвященным предстоящему турниру, приняли участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», генеральный директор «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев.

«Пять лет назад, когда у нас открылся Ледовый дворец, фактически с этим турниром большой хоккей пришел в Тулу. Приехали лучшие команды молодежной хоккейной лиги. И мы начали писать новую историю, новую летопись тульского хоккея. Мы рады принимать на тульской земле талантливых спортсменов не только из России, но и из Беларуси и Казахстана. Уверен, что мы увидим на тульском льду красивую, честную борьбу, где каждая команда покажет свой максимум», — сказал Сергей Егоров.

Также заместитель губернатора Тульской области отметил, что в регионе продолжается динамичное развитие хоккея. Комплексный подход, включающий строительство ледовых арен и установку хоккейных коробок, работу профессионального тренерского состава, позволяет молодежи заниматься спортом и развивать свои навыки. Это было бы невозможно без поддержки Алексея Дюмина и вклада социальных партнеров, в частности, председателя совета директоров АО ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова.

Александр Ковалев добавил, что в этом году впервые в истории турнира Кубок губернатора Тульской области пройдёт в новом формате: будет разыграно два комплекта наград — в Туле и в Новомосковске. В каждом городе за титул поборются по пять команд. Впервые в Кубке заявлены три команды из системы клуба. «Академия Михайлова» будет выступать в Туле, а «АКМ-Юниор» и «АКМ-Новомосковск» дебютируют в турнире и будут играть в Новомосковске.

«Наш предсезонный турнир в молодежных хоккейных лигах стал уже традиционным и очень востребованным. Благодаря выстроенной системе подготовки, у нас есть много ребят, которые готовы показать себя и попробовать свои силы. Это даст им дополнительную возможность показать себя и стать гордостью клуба и всего региона. За пять лет существования турнира многие игроки, которые прошли систему МХЛ, которые сыграли на Кубке Губернатора Тульской области, выросли и стали проявлять себя уже во взрослом хоккее», — сказал Александр Ковалев.

Как было отмечено, игроки «Академии Михайлова» каждый год завоевывали индивидуальные награды. В 2020 году лучшим вратарём был признан Александр Евдокимов, а в 2021 — Денис Попов. В 2022 лучшим защитником стал Илья Васильев, а в 2023 звание лучшего нападающего забрал Кирилл Колыхалов.

Каждый год на церемонию открытия турнира приезжают знаменные хоккеисты.

Открытие турнира состоится в Туле 20 августа в 18:30. В стартовом матче на лёд выйдут «Академия Михайлова» и «Динамо-Шинник». Закроется турнир 24 августа. Вход свободный. Регистрация на сайте www.tula.kassir.ru и в соцсетях клуба ВКонтакте: @akm_mhl

Расписание турнира по ссылке.