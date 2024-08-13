Не пытайтесь покинуть Менделеевский? В администрации Тулы рассказали, как тулякам двигаться по новым знакам и разметке

После нашей статьи «На выезде из пос. Менделеевского появились знаки „Движение направо“ и сплошная» Управление по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировало ситуацию.
— В целях повышения безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по согласованию с ГИБДД внесены изменения в проект организации дорожного движения в части, касающейся установки дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» в районе дома № 9 по ул. Щекинское шоссе.
Для выезда в сторону г. Щекино и пос. Косая Гора водители могут воспользоваться следующими маршрутами:
- выездом на ул. Щекинское шоссе в районе дома № 9 по ул. Щекинское шоссе далее по ул. Щекинское шоссе до пересечения с ул. Пировский проезд где перед светофором, расположенным в районе трамвайного кольца совершить разворот в сторону г. Щекино и пос. Косая Гора;
- выездом на ул. Щекинское шоссе в районе дома № 11 по ул. Л. Толстого пос. Менделеевский далее на светофоре, расположенном в районе пересечения ул. Щекинское шоссе и ул. Шоссейной совершить левый поворот в сторону пос. Косая Гора или разворот в сторону г. Щекино.