«Арсенал» снова выиграл — и теперь на первом месте

Фото пресс-службы ПФК «Ротор».

Свой прошлогодний состав тульская команда сохранила по максимуму. Однако на матч с «Ротором» команда выходила, имея в основе всего двух футболистов, которые еще весной были твердыми игроками стартового состава — Ткачева и Кайнова. Ндука и Шевченко, правда, были игроками ротации, а Левашов добавлял надежности тылу, он был резервным вратарем.

Ну, формально, все равно пять человек — меньше половины.

Конечно, многих не было по объективным причинам. Гелоян с травмой, Ботака с травмой, Коротков восстанавливается после травмы, да еще перед самой поездкой в Волгоград травму получил Большаков. Мало того, что в этом сезоне команда фактически перестраивается, так еще и на игре с «Ротором» была вынуждена экспериментировать с новой связкой центральных защитников — Печенкин и Ндука.

Главная пока для болельщиков загадка — это атака. Пока «Арсенал» берет соперников командной игрой, создавая давление на ворота соперников. Рано или поздно находится лазейка к чужим воротам, и это приносит победу. В трех матчах мы уже посмотрели трех нападающих, ни один пока не произвел сильного впечатления. В игре в Волгограде Азявин запомнился разве что полученной желтой карточкой. Вышедший вместо него Турищев тоже особых угроз воротам не смог создать.

Но давайте посмотрим на ситуацию иначе. Помечтаем, что Окоронкво остался. Много ли у него было бы шансов по такой игре?

Да, пожалуй, почти столько же. С «Арсеналом» все сейчас играют в иной манере, не как год назад. Тот же Денис Бояринцев, нынешний главный тренер «Ротора», в прошлом году на старте был главным тренером саратовского «Сокола». Попытался было сыграть против Тулы в атакующий футбол и дважды был бит — и в Туле, и в Саратове. Научен горьким опытом.

Поэтому штрафная вблизи чужих ворот теперь, как правило, перенасыщена футболистами — и своими, и чужими. Особо не развернешься. Вспомним, что уже этой весной у «Арсенала» начались очевидные проблемы в атаке, голы стали даваться с большим трудом. Как раз по этой причине соперник прилагает в первую очередь усилия для того, чтобы не пропустить. Обороняться и отбиваться в Первой лиге умеют. Но даже при такой насыщенной защите «Арсенал» в Волгограде имел хорошие возможности для взятия ворот как раз из зоны штрафной.

Не хватает обостряющих дей­ствий Гелояна, который может протаранить оборону соперника и сотворить пас под голевой удар, как это было в первой игре с «Черноморцем». Пока же роль основного креативщика — у Сергея Ткачева. Его усилиями еще в первом тайме тульская команда могла повести в счете. Главный арбитр матча Роман Галимов, к сожалению, не расщедрился на пенальти. Хотя нарушение в штрафной «Ротора» было вроде как очевидным. В Первой лиге ВАР, к сожалению, не смотрят, и момент быстро оказался заигран. Да и в начале второго тайма Ткачев был в шаге от гола — мяч после его удара со штрафного спланировал в штангу. Вратарь хозяев следил за его полетом взглядом, даже не пробовал допрыгнуть.

При этом тульская оборона по-прежнему практически непроходима. Во всяком случае, для соперников калибра того же «Ротора». Степень риска сведена до минимума. Показательный пример: в концовке первого тайма под давлением волгоградцев мяч отпасовали вратарю, тот не очень удобно переадресовал его Печенкину. Казалось, соперник был на расстоянии и имелся оперативный простор, но защитник туляков предпочел выбить мяч за боковую, чтобы случайно не обрезаться и не дать шанс сопернику провести быструю атаку.

Капля камень точит. Территориальное преимущество и долгий контроль мяча рано или поздно должны были сказаться. Александр Сторожук усилил давление на соперника, выпустив быстрых Цараева и Хабибова. Именно заброс Цараева в штрафную привел к тому, что хозяева неудачно выбили мяч и первым на подборе оказался Никита Раздорских. Под него катились два защитника соперника, но игрок «Арсенала» успел пробить, и уже другая штанга — не та, которая приняла на себя удар Ткачева, — сыграла за Тулу. Мяч от нее срикошетил в ворота.

Шла девяностая минута матча. Раздорских, кстати, тоже появился на поле только во втором тайме. Так что замены не просто сработали, но и показали глубину скамейки нынешнего «Арсенала». Тренер имеет возможность выпустить игроков на усиление, и это приносит результат.

К этому времени главным арбитром матча был уже Дмитрий Прокопов из Волгограда. Редчайший случай: работавший в поле Роман Галимов за несколько минут до конца неловко развернулся на вязком волгоградском поле и получил травму. Пришлось срочно делать замену. Прокопов, кстати, молодцом. Успел даже предъявить желтую земляку — голкиперу хозяев Чагрову, который после пропущенного гола зачем-то побежал к арбитру в центр поля высказывать свои претензии. Навысказывал на «горчичник».

В компенсированное время «Арсенал» мог снять все вопросы, но Липовой, на большой скорости обыграв вратаря, не успел сманеврировать и не попал в пустые ворота. Александр Сторожук по поводу этого эпизода на послематчевой пресс-конференции посетовал, что выходя один на один, надо забивать. Вообще же сказал, что учит свою команду бороться за победу до конца. Именно этот принцип и сработал. Итоговый результат прокомментировал весьма афористично: «Мы были конкретнее в некоторых эпизодах». Что же касается замены главного судьи в концовке, отметил, что в своей карьере с таким еще не сталкивался.

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев признал, что первый тайм у его команды совсем не получился, несмотря на то, что именно волгоградцы создали первый опасный момент у чужих ворот в этом матче. Также, по его словам, был большой процент брака и не было конструктивного футбола, не хватало футбольной наглости. Это, впрочем, уже не наши проблемы. Надеемся, футбольная наглость к игрокам «Ротора» придет на играх с нашими конкурентами.

Турнирная таблица выглядит оптимистично: во главе идет «Арсенал» со стопроцентным результатом, имея фору в два очка перед ближайшими преследователями. Что будет дальше — посмотрим уже в ближайшие выходные на домашней игре с «Енисеем».