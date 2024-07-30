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Аналитики посчитали стоимость школьного набора в 2024 году
Фото: ru.freepik.com.

Аналитики посчитали стоимость школьного набора в 2024 году

Родителям придется отдать за сборы почти 15 тысяч рублей.

Школьный набор, включая форму, рюкзак, обувь и канцтовары, обойдется родителям школьников в этом году в 14,6 тысячи рублей. Средняя стоимость выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Основные расходы приходятся на август. При этом объем предшкольных покупок в июле оказался ниже прошлогоднего уровня на 14%. По данным аналитиков, на школьных тратах в июле не экономили, особенно на одежде и обуви. Более 60% товаров покупали онлайн.

Основные маркетплейсы России уже зафиксировали рост продаж школьных товаров.

Спрос на школьную форму на маркетплейсе Ozon увеличился уже с первого месяца лета. В июне продажи платьев и блузок для девочек выросли на 46–60% по сравнению с предыдущим месяцем. Наблюдается и высокий спрос на школьные костюмы для мальчиков, родители заранее покупают им блейзеры и кардиганы. Продажи рюкзаков в июне также увеличились на 17%.

На «Яндекс Маркете» количество заказов для школы в июле выросло на 76% по сравнению с прошлогодними показателями. Как отметили в пресс-службе марктеплейса, чаще всего покупают пеналы, рюкзаки, ранцы и сумки для детей.

На Wildberries продажи канцелярии в июле выросли на 43%, а учебников — на 17%.

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Автор:
сегодня, в 13:20 0
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