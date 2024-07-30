  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На ул. Металлургов после капремонта открылась детская поликлиника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Металлургов после капремонта открылась детская поликлиника
Фото Юлии Коршуновой.

На ул. Металлургов после капремонта открылась детская поликлиника

В больнице обновили инженерные сети, входные группы, провели внутреннюю отделку и отремонтировали кабинеты.

Детская поликлиника на ул. Металлургов в Туле открылась после капремонта. Она обслуживает 8,5 тысячи детей Пролетарского района.

52fb7baa-4d21-4e6f-a52a-7319ab6de30e.jpg

Во время ремонта рабочие обновили инженерные сети, перестроили входные группы и кабинеты, а также провели внутреннюю отделку. Добавился и функционал: теперь пациенты могут пройти ультразвуковую и функциональную диагностику, а также посетить узконаправленных специалистов (травматолога-ортопеда, детского хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, невролога и др.). 

Обновлённую детскую больницу осмотрел министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. 

Михаил Малишевский

Михаил Малишевский

— Поликлиника приобрела совершенно новый вид, но нам ещё предстоит организовать дополнительные парковочные места и благоустроить прилегающую территорию. Хочу отдельно отметить прививочный кабинет: он стал таким уютным, что дети не боятся идти на прививку!

01389a20-1641-4784-928a-dca83beb2f50.jpg

Исполняющая обязанности заведующей поликлиники Анастасия Королёва рассказала, какие изменения коснулись внутренней работы больницы:

Анастасия Королёва

Анастасия Королёва

— Теперь у нас есть возможность проводить анализы и обследования здесь, не отправлять детей в другие поликлиники: родители получают направления и сразу идут с детьми на обследования. С торца здания открылись фильтр-кабинеты, туда приходят пациенты с температурой. Так мы отделяем их от здоровых детей.

Напомним: в 2024 году в Тульской области по программе модернизации первичного звена капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения и установят 33 модульных конструкции. 

Вот так обновлённая поликлиника выглядит сейчас:

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:47 +2
Другие статьи по темам
Событие
ремонт детской поликлиники
Люди
Михаил Малишевский
Место
улица МеталлурговТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске столкнулись КамАЗ и маршрутка: есть пострадавшие
В Новомосковске столкнулись КамАЗ и маршрутка: есть пострадавшие
«Арсенал» снова выиграл — и теперь на первом месте
«Арсенал» снова выиграл — и теперь на первом месте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.