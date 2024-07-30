На ул. Металлургов после капремонта открылась детская поликлиника

Фото Юлии Коршуновой.

Детская поликлиника на ул. Металлургов в Туле открылась после капремонта. Она обслуживает 8,5 тысячи детей Пролетарского района.

Во время ремонта рабочие обновили инженерные сети, перестроили входные группы и кабинеты, а также провели внутреннюю отделку. Добавился и функционал: теперь пациенты могут пройти ультразвуковую и функциональную диагностику, а также посетить узконаправленных специалистов (травматолога-ортопеда, детского хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, невролога и др.).

Обновлённую детскую больницу осмотрел министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Михаил Малишевский — Поликлиника приобрела совершенно новый вид, но нам ещё предстоит организовать дополнительные парковочные места и благоустроить прилегающую территорию. Хочу отдельно отметить прививочный кабинет: он стал таким уютным, что дети не боятся идти на прививку!

Исполняющая обязанности заведующей поликлиники Анастасия Королёва рассказала, какие изменения коснулись внутренней работы больницы:

Анастасия Королёва — Теперь у нас есть возможность проводить анализы и обследования здесь, не отправлять детей в другие поликлиники: родители получают направления и сразу идут с детьми на обследования. С торца здания открылись фильтр-кабинеты, туда приходят пациенты с температурой. Так мы отделяем их от здоровых детей.

Напомним: в 2024 году в Тульской области по программе модернизации первичного звена капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения и установят 33 модульных конструкции.

Вот так обновлённая поликлиника выглядит сейчас: