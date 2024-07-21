В Туле проверили ход выполнения дорожного ремонта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как в городе ремонтируют дороги, проверил первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Ярцев проверил работы по строительству автомобильной дороги, соединяющей ул. Генерала Маргелова и Калужское шоссе. В настоящее время здесь снят плодородный слой, устроена насыпь и подготовлен котлован под локальные очистные сооружения. Проверен ход работ по отсыпке песка до проектной отметки.

Также в целях контроля работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проинспектирован ремонт ул. Курковой и Набережной Дрейера.

На участках выполняют фрезерование покрытия проезжей части и разбивочные работы для установки бортовых камней.

Представителям заказчика и подрядчика рекомендовано повторно провести встречу с представителями сетевых ресурсоснабжающих организаций для определения точных мест залегания инженерных коммуникаций. Работы ведутся в графике.