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В Туле проверили ход выполнения дорожного ремонта
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле проверили ход выполнения дорожного ремонта

Как в городе ремонтируют дороги, проверил первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Ярцев проверил работы по строительству автомобильной дороги, соединяющей ул. Генерала Маргелова и Калужское шоссе. В настоящее время здесь снят плодородный слой, устроена насыпь и подготовлен котлован под локальные очистные сооружения. Проверен ход работ по отсыпке песка до проектной отметки.

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Также в целях контроля работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проинспектирован ремонт ул. Курковой и Набережной Дрейера.

На участках выполняют фрезерование покрытия проезжей части и разбивочные работы для установки бортовых камней.

Представителям заказчика и подрядчика рекомендовано повторно провести встречу с представителями сетевых ресурсоснабжающих организаций для определения точных мест залегания инженерных коммуникаций. Работы ведутся в графике.

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ремонт дорог
Люди
Дмитрий Ярцев
Место
Тула
 

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