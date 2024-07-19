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Волейболистка «Тулицы» попала в состав участников Кубка Первого канала
Полина Беликова на фото слева. Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейболистка «Тулицы» попала в состав участников Кубка Первого канала

В турнире примут участие все ведущие игроки страны.

17 и 18 августа в Москве пройдет Кубок Первого канала по волейболу. Звездные игроки под руководством легендарных тренеров сразятся за призовой фонд в размере 20 миллионов рублей и за Кубок.

В состав участников попала волейболистка «Тулицы» Полина Беликова. Напомним, она подписала контракт с клубом в мае 2024 года. 

— 18 августа на площадку выйдет женский состав. Именитые спортсменки будут разделены на две команды, которыми будут руководить Герой Труда Российской Федерации, дважды приведший своих воспитанниц к олимпийскому «золоту», прославленный тренер Николай Карполь, и чемпион мира, чемпион России, главный тренер женской сборной России Зоран Терзич, — рассказали в Федерации волейбола России.

Полный состав будет озвучен позже.

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сегодня, в 15:33 0
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