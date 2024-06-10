После матча с «Пари НН» тульский «Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

За массовое появление посторонних лиц на футбольном поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать тульский «Арсенал» по итогам ответного матча с «Пари НН», который прошел 1 июня в Туле. Так, за массовое появление посторонних лиц на футбольном поле клуб выплатит 50 тысяч рублей.

Также штраф 5000 рублей получил тренер оружейников Александр Сторожук за выход за пределы технической зоны.

Кроме того, тульскому клубу вынесли два замечания за иные нарушения дисциплинарного регламента.

«Пари НН» тоже придется выплатить ряд штрафов. Главный тренер команды и переводчик выплатят по 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.