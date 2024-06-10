  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. После матча с «Пари НН» тульский «Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
После матча с «Пари НН» тульский «Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

После матча с «Пари НН» тульский «Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей

За массовое появление посторонних лиц на футбольном поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать тульский «Арсенал» по итогам ответного матча с «Пари НН», который прошел 1 июня в Туле. Так, за массовое появление посторонних лиц на футбольном поле клуб выплатит 50 тысяч рублей.

Также штраф 5000 рублей получил тренер оружейников Александр Сторожук за выход за пределы технической зоны.

Кроме того, тульскому клубу вынесли два замечания за иные нарушения дисциплинарного регламента.

«Пари НН» тоже придется выплатить ряд штрафов. Главный тренер команды и переводчик выплатят по 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Сюжет: Арсенал
Александр Денисов станет спортивным директором «Арсенала» 
Спорт
Александр Денисов станет спортивным директором «Арсенала» 
7 июня, в 16:18, 4 2248 0
Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Енисея»
Спорт
Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Енисея»
5 июня, в 09:49, 9 915 0
Чудеса закончились. «Арсенал» остался в первой лиге
Спорт
Чудеса закончились. «Арсенал» остался в первой лиге
2 июня, в 09:52, 58 5416 4
Тульский «Арсенал» проиграл «Пари НН» и не вышел в РПЛ
Спорт
Тульский «Арсенал» проиграл «Пари НН» и не вышел в РПЛ
1 июня, в 20:02, 43 2508 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:49 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналштраф
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области за первую неделю купального сезона утонули шесть человек
В Тульской области за первую неделю купального сезона утонули шесть человек
Миллионы рублей, золото, евро: что обнаружили во время обысков у тульских экс-полицейских
Миллионы рублей, золото, евро: что обнаружили во время обысков у тульских экс-полицейских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.