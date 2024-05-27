Стартовали международные соревнования по велоспорту «Большой приз Тулы»: фоторепортаж

Международные соревнования по велоспорту «Большой приз Тулы» собрали 180 сильнейших велосипедистов из 15 регионов России, Белоруссии и Казахстана.

— Тульский велотрек — одно из самых старейших спортивных сооружений в стране. Не единожды он был реконструирован, в последний раз — в 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» под личным контролем Алексея Дюмина, — отметил, приветствуя участников, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. — Наши велогонщики завоевали на Олимпийских играх и чемпионатах мира более 100 золотых, серебряных и бронзовых медалей по велосипедному спорту на треке. Соревнования «Большой приз Тулы» стали для нашего региона доброй традицией. На этих соревнованиях свое мастерство нам продемонстрируют сильнейшие российские и зарубежные гонщики. А мы же продолжим и дальше развивать велоспорт в регионе.

Тульскую область на соревнованиях представляет сборная команда велогонщиков Marathon-Tula. В числе них — призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко.

Их подготовка к состязаниям проходила в стенах велотрека, который после ремонта получил тренажерные залы и крытый трек на улице.

— Очень важно, чтобы была вся необходимая для занятий инфраструктура. Тогда тебя как спортсмена ничто не заботит, кроме твоего результата подготовки, — подчеркнула Гульназ Хатунцева. — Сегодня мы чувствуем колоссальную поддержку от руководства региона и спонсоров, благодаря чему можем спокойно ездить на сборы и приобретать инвентарь. После реконструкции велотрека появилась возможность тренироваться здесь в любое время и погоду. Для достижения результатов и хорошего настроения у нас есть все. Поэтому хочу сказать спасибо за это. У меня были разные моменты в спортивной жизни. Когда тебя на сборы никто не может отправить, когда инвентаря особо нет, то тебе постоянно, помимо тренировок, надо заботиться о том, чтобы найти деньги на поездку, на спортивный инвентарь. Тяжело совмещать все это. Поэтому обширная тренировочная база — это один из главных моментов для любого спортсмена.

Гульназ Хатунцева особо подчеркнула, что очень приятно участвовать в соревнованиях, которые проходят в родном городе.

— Говорят, что родные стены помогают. Здесь особенно ощущается мощная поддержка, родные и друзья могут прийти поболеть за тебя. Дом есть дом, — добавила спортсменка. — Я считаю, что Тула — город велоспорта. Сегодня очень много юных спортсменов, много чемпионов и призеров. Наш город — в тройке сильнейших в России.

Мария Ростовцева — многократная чемпионка России, призер первенства Европы на треке (U23) — успевает совмещать спортивную карьеру и материнство.

— Я должна была отбираться на мировые соревнования в Европе, когда узнала, что забеременела. Как спортсмену было обидно, что упускаю такую возможность, но как женщина я была счастлива. Супруг мой, Сергей Ростовцев, мне тогда сказал, что спортивные достижения — это важно, но не надо совмещать работу и семью. Сейчас нашему сыну два года. Берем его с собой на тренировки. Пока я тренируюсь, он тут с папой прогуливается по треку, в свисток свистит, на секундомер папе помогает нажимать, кричит, подбадривает, — поделилась Мария Ростовцева.

Мария тренируется ежедневно от 5 до 7 часов.

— Утром езжу по дороге, вечером отправляюсь на велотрек. Удобно, что у нас есть профессиональный тренажерный зал, крытая дорожка, что позволяет тренироваться в любую погоду, — добавила спортсменка.

Международные соревнования по велосипедному спорту на треке «Большой приз Тулы» продлятся до 28 мая. Это традиционные соревнования, которые проводятся в городе 52-й раз и собирают титулованных спортсменов, которые становились победителями крупнейших соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. С 1967 года соревнования были включены в календарь Международного союза велосипедистов.

«Большой приз Тулы» исторически открывает серию Гран-при. Спортсмены откроют трековый сезон именно этим стартом, в программу которого вошли скретч, омниум, гонка с выбыванием, гонка по очкам, командный и индивидуальный спринт, кейрин, мэдисон.

На соревнованиях разыгрывается 40 комплектов медалей. Призерам и победителям соревнований будут вручены кубки, медали и денежные призы.

По завершении соревнований в Туле велогонщики примут участие в следующих этапах: с 30 мая по 2 июня — в Международном турнире «Гран-при Москвы», с 3 по 8 июня — в «Гран-при Санкт-Петербурга».