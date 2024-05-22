  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Степан Аничкин завоевал золото чемпионата России по карате - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Степан Аничкин завоевал золото чемпионата России по карате
Фото предоставлены Федерацией каратэ по Тульской области.

Степан Аничкин завоевал золото чемпионата России по карате

Соревнования прошли в Орле с 13 по 16 мая.

Участие в чемпионате приняли старшие спортсмены региональной федерации карате Максим Шевченко, Дмитрий Кобзев и Степан Аничкин.

Отличные результаты туляки показали уже в первый день турнира, завоевав золото в разделе «ката» и серебро в дисциплине «командное ката». Как отметили в Федерации карате по Тульской области, в этом году золото чемпионата завоевал Степан Аничкин. Ранее, с 2021 по 2023 год, чемпионом России становился туляк Максим Демичев — он не смог участвовать в соревнованиях, поскольку проходит службу в армии. 

WhatsApp Image 2024-05-14 at 19.02.33.jpeg

Попробовал свои силы на ринге сразу же после возвращения со срочной службы Максим Шевченко: он впервые вышел в категории до 72 кг.  В первом поединке Максим состязался с соперником из Кабардино-Балкарии и уступил, проиграв борьбу в партере.

WhatsApp Image 2024-05-14 at 19.02.33 (1).jpeg

Подготовила спортсменов Галина Ким — главный тренер сборной Тульской области по всестилевому карате.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:47 0
Другие статьи по темам
Событие
всестилевое каратэ
Место
Федерация каратэ по Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле жители трех жилых домов остались без газа из-за отказа УК перезаключить договоры
В Туле жители трех жилых домов остались без газа из-за отказа УК перезаключить договоры
Роспотребнадзор: в России зафиксировали 178 случаев варианта коронавируса FLiRT
Роспотребнадзор: в России зафиксировали 178 случаев варианта коронавируса FLiRT
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.