Степан Аничкин завоевал золото чемпионата России по карате

Фото предоставлены Федерацией каратэ по Тульской области.

Участие в чемпионате приняли старшие спортсмены региональной федерации карате Максим Шевченко, Дмитрий Кобзев и Степан Аничкин.

Отличные результаты туляки показали уже в первый день турнира, завоевав золото в разделе «ката» и серебро в дисциплине «командное ката». Как отметили в Федерации карате по Тульской области, в этом году золото чемпионата завоевал Степан Аничкин. Ранее, с 2021 по 2023 год, чемпионом России становился туляк Максим Демичев — он не смог участвовать в соревнованиях, поскольку проходит службу в армии.

Попробовал свои силы на ринге сразу же после возвращения со срочной службы Максим Шевченко: он впервые вышел в категории до 72 кг. В первом поединке Максим состязался с соперником из Кабардино-Балкарии и уступил, проиграв борьбу в партере.





Подготовила спортсменов Галина Ким — главный тренер сборной Тульской области по всестилевому карате.