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В Туле наградили победителей и призеров регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»

В Туле наградили победителей и призеров регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»

Главный приз для хоккейных клубов — поездка на всероссийский фестиваль в Сочи, где они представят наш регион.

20 апреля в Ледовом дворце наградили победителей и призеров регионального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная Хоккейная Лига». Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт–норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Победителей и призеров поздравил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе создана современная инфраструктура для развития хоккея.

— Сегодня хоккей в регионе объединяет всех — профессионалов, любителей и болельщиков. Наша спортивная семья растет день ото дня. Каждый из вас — отличный пример для подрастающего поколения. Ваше мастерство, целеустремленность и командный дух заряжают самых юных спортсменов! — сказал Дмитрий Яковлев.

Игры проходили в Туле, Новомосковске, Ефремове и Щекине. Участие приняли 19 команд. 

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Главный приз для хоккейных клубов — поездка на всероссийский фестиваль в Сочи, где они представят наш регион. В дивизионе «Лига Надежды» — это команда «Ледокол», в дивизионе «Любитель 40+» — ЛХК «Тропик».

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Победители и призёры получили от компании «Полипласт» сертификаты на денежные призы: 1 место — 200 000 рублей, 2 место — 100 000 рублей, 3 место — 50 000 рублей.

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Автор:
сегодня, в 21:39 0
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