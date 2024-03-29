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Тульские легкоатлеты установили рекорд региона на соревнованиях «Шиповка юных»
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты установили рекорд региона на соревнованиях «Шиповка юных»

Наши спортсмены завоевали 23 медали.

С 21 по 28 марта в Саранске прошли финальные Всероссийские соревнования в закрытом помещении по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных». Легкоатлеты Тульской области отлично выступили, завоевав 23 медали, — 11 золотых, 2 серебряные, 10 бронзовых.

По количеству наград спортсмены стали лучшими из всех регионов, установив также рекорд тульской легкой атлетики за всё время участия в финальных стартах «Шиповки юных».

В младшей группе (10-11 лет) фурор произвела тулячка Кристина Козлянинова. Воспитанница тренера Павла Фёдорова выиграла пять медалей. Завоевав золото в прыжке в длину (4 м 61 см) и беге на 500 м (1.26,32 с), серебро в беге на 60 м, Кристина уверенно победила и в личном многоборье. Кроме того, юная спортсменка и ее подруги по команде из тульской СШОР «Легкая атлетика» выиграли командное первенство среди спортивных школ России. Вместе с Кристиной золотые медали и кубок соревнований получили Арина Лукошкина, Ксения Алиева, Эмилия Сардарян и Екатерина Сологуб.

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Среди юношей 10-11 лет бронза в беге на 60 м у туляка Владислава Татаринова. 

Также отличились юные спортсмены из пос. Селиваново Щекинского района, завоевав бронзовые медали в командных соревнованиях среди сельских школ. Валерий Михайлов, Константин Рыжков и Алексей Ефремов тренируются у Константина Ряховского. 

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В средней возрастной категории (12-13 лет) пять медалей у Дмитрия Егорова (тренер Олег Регурецкий). На счету туляка победа в беге на 800 м (2 мин. 15,81 с), бронза в беге на 60 м и личном многоборье. Дмитрий внес решающий вклад в командных соревнованиях среди спортивных школ. Вместе с ним бронзовые медали получили воспитанники СШОР «Легкая атлетика» Арсений Баранов, Егор Гапоненко, Егор Стародубов и Платон Анищенко. Ребята отличились и в эстафетном беге, завоевав серебро.

Девушки, представлявшие тульскую школу олимпийского резерва, не оставили шансов своим соперникам в эстафете 4×100 м и заняли первое место. Золотые медали завоевали Софья Ревина, Ксения Шульгина, Ксения Черных и Екатерина Комарова.

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Кроме того, у Софьи Ревиной бронза в метании снаряда (46 м 91 см).

В старшей группе (14-15 лет), где тульские легкоатлеты завоевали 9 медалей, не было равных нашим спринтерам. В беге на 60 м победу одержали Всеволод Сафронов (7,41 с) и Олеся Герасимова (7,99 с). Максим Антонов к золоту в прыжке в длину (6 м 15 см) добавил бронзу в личном многоборье.

Юноши СШОР «Легкая атлетика» уверенно победили в командных соревнованиях среди спортивных школ России, а также были лучшими в эстафетном беге 4×100 м (46,01 с). Золотые медали и Кубок победителей получили Максим Антонов, Егор Климин, Всеволод Сафронов, Степан Туманов и Егор Грибов.

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Спортсменки ДЮСШ г. Советск Щёкинского района завоевали бронзовые медали в эстафетном беге. Также бронза на счету Валерии Воронкевич в беге на 60 м (8,07 с) и Дарьи Батуриной в прыжке в длину (5 м 24 см), тренирует спортсменок Ирина Вавина. 

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, этим стартом наши легкоатлеты завершили зимний сезон.

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