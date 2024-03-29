В Богородицке трое подростков обвиняются в угоне и краже, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемые вскрыли гараж в Куркинском районе и угнали оттуда «ВАЗ 21074» стоимостью 50 000 рублей.

Кроме этого, 9 января 2024 года двое из обвиняемых вытащили из припаркованного на улице автомобиля два передних колеса, аккумуляторную батарею и автомобильный компрессор на общую сумму 15 000 рублей.

Уголовное дело в отношении молодых людей в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.