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В Богородицке трое подростков обвиняются в угоне и краже

В Богородицке трое подростков обвиняются в угоне и краже

Дело направлено в суд.

В Богородицке трое подростков обвиняются в угоне и краже, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемые вскрыли гараж в Куркинском районе и угнали оттуда «ВАЗ 21074» стоимостью 50 000 рублей. 

Кроме этого, 9 января 2024 года двое из обвиняемых вытащили из припаркованного на улице автомобиля два передних колеса, аккумуляторную батарею и автомобильный компрессор на общую сумму 15 000 рублей.

Уголовное дело в отношении молодых людей в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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