В Центральном парке проходит первенство Тулы по хоккею среди детских дворовых команд

Фото Федерации хоккея Тульской области

С 12 декабря на хоккейном корте в ЦПКиО им. П. П. Белоусова начались матчи первенства Тулы по хоккею среди детских дворовых команд. Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



Игры среди 33 команд проводятся в трех возрастных группах:

2009–2010 гг. р.,

2011–2012 гг. р.,

2013–2014 гг. р.

Третий сезон ребята из дворовых команд борются за звание лучших в Туле.

Следующие матчи первенства состоятся 14 декабря в ЦПКиО им. П. П. Белоусова в 17.00. Финалы во всех трех группах и награждение победителей пройдут 29 декабря.





Отметим, что дворовым хоккеем бесплатно занимается уже более 1000 ребят в Тульской области. Главное соревнование этого направления — «Золотая шайба» — насчитывает 73 команды в четырех возрастных группах.