  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Центральном парке проходит первенство Тулы по хоккею среди детских дворовых команд - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Центральном парке проходит первенство Тулы по хоккею среди детских дворовых команд
Фото Федерации хоккея Тульской области

В Центральном парке проходит первенство Тулы по хоккею среди детских дворовых команд

Финалы состоятся 29 декабря.

С 12 декабря на хоккейном корте в ЦПКиО им. П. П. Белоусова начались матчи первенства Тулы по хоккею среди детских дворовых команд. Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 
 
Игры среди 33 команд проводятся в трех возрастных группах:

  • 2009–2010 гг. р.,
  • 2011–2012 гг. р.,
  • 2013–2014 гг. р.

Третий сезон ребята из дворовых команд борются за звание лучших в Туле. 

IMG_6982.jpg

Следующие матчи первенства состоятся 14 декабря в ЦПКиО им. П. П. Белоусова в 17.00. Финалы во всех трех группах и награждение победителей пройдут 29 декабря.

IMG_6925.jpg
 
Отметим, что дворовым хоккеем бесплатно занимается уже более 1000 ребят в Тульской области. Главное соревнование этого направления — «Золотая шайба» — насчитывает 73 команды в четырех возрастных группах.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейдворовый хоккей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Рязанской собралась пробка из-за ДТП с участием самосвала
На ул. Рязанской собралась пробка из-за ДТП с участием самосвала
В Туле некоторые водители не желают замечать сплошную
В Туле некоторые водители не желают замечать сплошную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.