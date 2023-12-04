Тульский АКМ обыграл «Звезду»

Фото пресс-службы АКМ

Счет 2:0 в пользу нашей команды. Шайбы забивали Денис Почивалов и Михаил Низовкин.

1 декабря в Москве тульский АКМ провел матч выездной серии игр Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/24. Наши хоккеисты одержали победу над «Звездой» со счетом 2:0.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков:

— Обе команды показали жёсткую игру и готовность идти до конца. Но АКМ оказался упорнее и на последних минутах матча одолел противника! Желаю ребятам продолжать в том же духе! С победой!

В ближайшую неделю АКМ предстоит сыграть на домашней арене с тюменским «Рубином» и «Югрой» из Ханты-Мансийска.