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Бывший гендиректор «Арсенала» о звонке губернатора Дюмина: «Потом в словаре Ожегова искал некоторые слова, которыми был назван»
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Бывший гендиректор «Арсенала» о звонке губернатора Дюмина: «Потом в словаре Ожегова искал некоторые слова, которыми был назван»

Дмитрий Балашов рассказал о реакции главы региона на неудачную игру команды.

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о звонке губернатора Алексея Дюмина после проигрыша «Оренбургу». Напомним, выездная игра прошла 4 марта 2017 года. Оружейники проиграли со счетом 0:3.

— Пришел в «Арсенал» в конце 2016-го, зимой полная смена состава. Четырнадцать человек отдали, взяли четырнадцать новых. Всеми трансферами занимался Алан Агузаров [тогда советник Аджоева]. Мы до часу ночи каждый день сидели в офисе — с кем-то разрывали, кого-то подписывали. Титаническая работа! А на сборах Кирьяков со своим штабом пахал 25 часов в сутки. Это было что-то за гранью человеческих возможностей. Сборы заканчиваются, едем на первый матч в Оренбург. Ситуация у нас аховая: 12 очков после 18 туров.

— Сколько надо брать за весну — чтобы не вылететь?

— Восемнадцать в 12 матчах. Практически нереально. В Оренбурге нас выносят 3:0! В одну калитку! «Все, — думаю, — вылетаем». А задача наистрожайшая — впервые в истории Тулы закрепиться в РПЛ. Приезжаем в аэропорт — звонок: «Приемная губернатора. Могу вас соединить с Алексеем Геннадьевичем?» В такой момент хочется спросить: «А какие еще варианты?»

Монолог губернатора длился минут пять. Было прямо жестко-жестко. Я клянусь, потом в словаре Ожегова искал некоторые слова, которыми был назван. Не нашел! Нет этих слов!

Выполоскал меня так, что я сразу вспомнил Агафью Лыкову, которая в тайге живет. Понял — в Москву не поеду. А куда тогда ехать? Про Тулу и разговора нет. Можно забыть. Звоню Аджоеву: «Захарыч, все, я закончил. Это невозможно. У меня семья, дети… Как жить?»

Представляете мое состояние перед следующим матчем в Туле? Никогда в жизни не болел за «Арсенал» так, как в тот день! — вспомнил Дмитрий Балашов.

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