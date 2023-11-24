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Вышел трейлер снятого в Туле фильма с Головиным и Самбурской «Недетское кино»
Кадр из видео.

Вышел трейлер снятого в Туле фильма с Головиным и Самбурской «Недетское кино»

Съемки проходили в центре города.

Вышел трейлер приключенческой комедии «Недетское кино». Съемки проходили в Туле летом 2023 года. В главных ролях снялись Александр Головин, Настасья Самбурская, Ольга Прокофьева, Юрий Чурсин и другие.

В фильме туляки увидят знакомые локации — Казанскую набережную, площадь Ленина, кремль, территорию возле ГКЗ.

Сообщается, что премьера состоится 1 января 2024 года на одном из онлайн-сервисов, затем фильм покажут в эфире телеканала СТС.

В пресс-службе АНО «ИРИ» рассказали:

— По сюжету школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева). Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя (Никита Тарасов), отца Таисии (Юрий Чурсин) и других героев.

Напомним, ради съемок «Недетского кино» в Туле перекрывали несколько улиц.

 

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