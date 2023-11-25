Беляев – «вялик», Хагуш – главный модник: Дмитрий Балашов рассказал о бывших игроках «Арсенала»

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Говоря с журналистами «СЭ» о Максиме Беляеве, Балашов отметил, что тот «выдал несколько неплохих сезонов, но потом начал в облаках витать и все растерял»: «Он такой... Вялик! И его причесон не говорит о брутальности».

Бывшего защитника и тренера «Арсенала» Анри Хагуша Балашов назвал «главным модником клуба»:

– То, что футболисты в брендовой одежде ходят, я давно привык. Но Анрик предпочитает самую роскошную — из коллекции Brunello Cucinelli. У него и «Гелендваген» особенный, «заряженный». Когда Хагуш в Тулу въезжает, на другом конце города слышно! Оказывается, в этом и кайф. Мне-то всегда казалось – чем тише машина работает, тем лучше. Но у молодых свои причуды».

Вспомнил Дмитрий Балашов и Артёма Дзюбу. По его словам, когда тот приехал в Тулу – команда сразу изменилась:

– Есть в Дзюбе что-то необыкновенное для футболиста. Мегапозитивный парень. Ну и футболист классный. Помните, как мы сыграли с «Зенитом» 3:3? Питер прописал сумму, которую надо выложить за участие Артема в этом матче. 10 миллионов рублей! Не буду говорить, кто заплатил. Но и сам Дзюба согласился заплатить. Просто мы не сочли это правильным. Артем так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!» Такое наслаждение вспоминать, как Артем настраивался на «Зенит», — и всей команде это передалось!