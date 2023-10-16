Экс-футболист тульского «Арсенала» Деспотович собирается взять российское гражданство

Бывший нападающий тульского «Арсенала» серб Джордже Деспотович собирается получить гражданство РФ. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на представителя футболиста Юрия Горбенко.

— У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена (Соня Алендер — тулячка. — Прим. Myslo) и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства. Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите, — заявил Горбенко.

Напомним, сербский нападающий покинул оружейников в начале июля. По данным СМИ, Деспотович был недоволен своим положением в команде, в том числе невыплатой зарплаты.

Футболист выступал за «Арсенал» с начала 2022 года. Он сыграл в 23 матчах и забил один гол.