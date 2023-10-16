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Экс-футболист тульского «Арсенала» Деспотович собирается взять российское гражданство
Фото Алексея Пирязева

Экс-футболист тульского «Арсенала» Деспотович собирается взять российское гражданство

Сообщается, что в конце года он подаст соответствующие документы.

Бывший нападающий тульского «Арсенала» серб Джордже Деспотович собирается получить гражданство РФ. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на представителя футболиста Юрия Горбенко.

— У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена (Соня Алендер — тулячка. — Прим. Mysloи ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства. Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите, — заявил Горбенко.

Напомним, сербский нападающий покинул оружейников в начале июля. По данным СМИ, Деспотович был недоволен своим положением в команде, в том числе невыплатой зарплаты. 

Футболист выступал за «Арсенал» с начала 2022 года. Он сыграл в 23 матчах и забил один гол. 

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