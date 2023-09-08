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Три тульские хоккейные команды добыли первые победы в сезоне
Фото пресс-службы АКМ

Три тульские хоккейные команды добыли первые победы в сезоне

Наши хоккеисты успешно выступили.

Волевая победа АКМ

7 сентября АКМ встретился с «Рязанью-ВДВ» на выезде. Тульские хоккеисты добыли победу в трудном матче. Итог — 3:2 в пользу тульской команды. Голы забивали Илья Шипов, Владимир Михасенок, Никита Мокин.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

Сергей Решетников

— Хочу всех тульских болельщиков поздравить с первой победой в этом сезоне. Я думаю, что игра понравилась и рязанским болельщикам, и тульским. Обидно, конечно, что в Воскресенске мы преимущество упустили и проиграли игру. На первый план сейчас выходит мастерство, потому что физически все команды готовы одинаково, начало сезона. Я думаю, что мастерство сыграло решающую роль и в этой игре.

«Академия Михайлова» обыграла обладателя Кубка Харламова

7 сентября «Академия Михайлова» сыграла повторный матч против московского «Спартака». Игра прошла на выезде и завершилась со счетом 3:2 в пользу туляков. Шайбы забросили Кирилл Колыхалов, Герман Шуленин, Климентий Шиндяев.

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Следующий матч «Академия Михайлова» проведёт против «Красной Армии» 9 августа в 13.00.

Победа «Академии Михайлова-Юниор» в серии буллитов

«Академия Михайлова-Юниор» сыграла с «Атлантом» в Мытищах. В матче обе команды забили по три гола, в итоге игра перетекла в овертайм. Но и там соперники не смогли выявить победителя. 

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В серии буллитов лучше оказались туляки. Андрей Васев реализовал единственный буллит, который принес «Академии Михайлова-Юниор» первую победу в сезоне.

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вчера, в 13:02 0
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