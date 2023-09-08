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Тульские медики назвали самые частые причины вызова скорой помощи летом
Фото из архива Myslo.

Тульские медики назвали самые частые причины вызова скорой помощи летом

В региональном Центре медицины катастроф подвели итоги работы за летний период.

По словам медиков, количество звонков в службу скорой помощи практически не отличалось от аналогичного периода прошлого года и составило почти 115 тысяч обращений. В среднем за сутки бригады выполняли около 1250 выездов, причем на экстренные вызовы сотрудники Центра добирались за 13,9 минуты, а на неотложные — за 17 минут.

Самой частой причиной для обращения за экстренной медицинской помощью остаются болезни системы кровообращения.

Как сообщили в Центре медицины катастроф, за три летних месяца такие вызовы составили порядка 18% от общего количества. Второе место среди основных поводов к выезду бригады скорой помощи занимают заболевания дыхательной и пищеварительной систем (около 13% от общего количества). Замыкают топ-3 травмы и различные отравления — 6%.

За летний период было совершено 62 вылета вертолета санитарной авиации. Было эвакуировано 16 детей, среди них — восемь в возрасте до года. Пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами доставляли в областные и федеральные медицинские учреждения. В июне этого года была расширена география полетов — двух пациентов эвакуировали в больницы Санкт-Петербурга. Перелеты занимали почти 6 часов.

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вчера, в 13:23 0
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