В Веневе продавщица украла продукты из магазина, но ее заметила камера

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

В дежурную часть отдела МВД по Веневскому району поступило заявление от менеджера одного из местных магазинов. Женщина пояснила, что из торгового зала, расположенного в микрорайоне Южный, совершена кража продуктов питания. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников магазина.