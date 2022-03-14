В Веневе продавщица украла продукты из магазина, но ее заметила камера
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
В дежурную часть отдела МВД по Веневскому району поступило заявление от менеджера одного из местных магазинов. Женщина пояснила, что из торгового зала, расположенного в микрорайоне Южный, совершена кража продуктов питания. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников магазина.
При просмотре записей камер видеонаблюдения версия подтвердилась. 40-летняя продавщица магазина призналась в содеянном. Она доставлена в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. Похищенные продукты изъяты.
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