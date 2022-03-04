Фото минспорта Тульской области.
В Туле и Новомосковске пройдет детский Кубок по дворовому хоккею «Шаг в жизнь»
В соревнованиях примут участие дети 12-13 лет.
С 17 по 19 марта в Туле и Новомосковске пройдет детский Кубок Тульской области по дворовому хоккею «Шаг в жизнь».
Организаторами выступят Благотворительный фонд защиты и поддержки детей и материнства «Шаг в жизнь» и федерация по хоккею Тульской области при поддержке минспорта.
Групповой этап пройдет 17 и 18 марта в ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске (ул. Пионерская 4-а) и ледовом дворце Тулы (с. Осиновая Гора, стр.2).
Финальный этап назначен на 19 марта. Он пройдет в Туле.
По итогам турнира Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» направит федерации хоккея 1 миллион рублей на финансирование поездок и закупку экипировки и инвентаря.
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