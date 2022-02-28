Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина стала серебряным призером чемпионата России

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

С 25 по 27 февраля в московском манеже ЛФК ЦСКА прошел 52-й чемпионат России в помещении по легкой атлетике. В нем приняли участие свыше 600 спортсменов из 70 регионов страны.



Тульскую область представляла спортсменка МБУ СШОР «Легкая атлетика» Екатерина Реньжина. На дистанции 400 метров бегунья показала второе время (51.35) и завоевала серебро.



Чемпионкой страны на этой дистанции стала Полина Миллер (Краснодарский/Алтайский край). Ее результат на финише — 50.82. Третье время у Екатерины Ивановой (Иркутская область) — 52.96.