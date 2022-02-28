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Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина стала серебряным призером чемпионата России
Фото предоставлено минспортом Тульской области.

Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина стала серебряным призером чемпионата России

Наша спортсменка заняла второе место на дистанции 400 метров.

С 25 по 27 февраля в московском манеже ЛФК ЦСКА прошел 52-й чемпионат России в помещении по легкой атлетике. В нем приняли участие свыше 600 спортсменов из 70 регионов страны.

Тульскую область представляла спортсменка МБУ СШОР «Легкая атлетика» Екатерина Реньжина. На дистанции 400 метров бегунья показала второе время (51.35) и завоевала серебро.

Чемпионкой страны на этой дистанции стала Полина Миллер (Краснодарский/Алтайский край). Ее результат на финише — 50.82. Третье время у Екатерины Ивановой (Иркутская область) — 52.96.

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