«Академия Михайлова» обыграла в Туле «Русских Витязей»

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

«Академия Михайлова» сыграла матч против «Русских Витязей». Первый период команды провели на встречных курсах, а вот во втором инициативу перехватили туляки. И это переросло в заброшенную шайбу: отличился Кирилл Пукело.

Главная интрига развернулась в последней двадцатиминутке. Сначала Климентий Шиндяев увеличил преимущество туляков, но «Витязи» сумели отыграть одну шайбу.

Как сообщает пресс-служба тульской команды, решающий гол на счету Даниила Молодцова: он забросил за пять минут до конца третьего периода. Гости пытались отыграться, но успех остался за туляками.

Повторный матч команды проведут 18 февраля в 19.00. Игра состоится в Ледовом дворце Тулы. Билеты можно приобрести по ссылке

Дмитрий Евстигнеев, исполняющий обязанности главного тренера «Академии Михайлова»: - Ребята молодцы, поговорил с ними перед игрой, успел провести только пару тренировок. Они слушают, выполняют, стараются. Дальше будем двигаться, работать; есть что еще им показать. Всех с победой! Во втором матче будет тяжело, соперника разозлили. Мы тоже сделаем выводы, на что надо обратить внимание в игре — и в бой.