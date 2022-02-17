Фото пресс-службы «Академии Михайлова».
«Академия Михайлова» обыграла в Туле «Русских Витязей»
Счет в матче Молодежной хоккейной лиги – 3:1.
«Академия Михайлова» сыграла матч против «Русских Витязей». Первый период команды провели на встречных курсах, а вот во втором инициативу перехватили туляки. И это переросло в заброшенную шайбу: отличился Кирилл Пукело.
Главная интрига развернулась в последней двадцатиминутке. Сначала Климентий Шиндяев увеличил преимущество туляков, но «Витязи» сумели отыграть одну шайбу.
Как сообщает пресс-служба тульской команды, решающий гол на счету Даниила Молодцова: он забросил за пять минут до конца третьего периода. Гости пытались отыграться, но успех остался за туляками.
Повторный матч команды проведут 18 февраля в 19.00. Игра состоится в Ледовом дворце Тулы. Билеты можно приобрести по ссылке.
Дмитрий Евстигнеев, исполняющий обязанности главного тренера «Академии Михайлова»:
- Ребята молодцы, поговорил с ними перед игрой, успел провести только пару тренировок. Они слушают, выполняют, стараются. Дальше будем двигаться, работать; есть что еще им показать. Всех с победой!
Во втором матче будет тяжело, соперника разозлили. Мы тоже сделаем выводы, на что надо обратить внимание в игре — и в бой.
Голы: 1:0 Пукело (Гофман, Сивчук, 23:10), 2:0 Шиндяев (Кнауб, Гофман, 44:41), 2:1 Смирнов (Зонтов, Зинченко, 46:00), 3:1 Молодцов (Филатов, 55:12).
Броски: 35−66, броски в створ: 25−36, вбрасывания: 22−29, блокированные броски: 10−4, силовые приемы: 2−0, штраф: 8−2.
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