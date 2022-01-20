Тулячка завоевала медали на Кубке России по конькобежному спорту

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Кристина Грумандь взяла серебро и бронзу на дистанциях 3000 и 1500 метров соответственно.

В Челябинске проходит третий этап Кубка России по конькобежному спорту, всероссийские соревнования на призы Заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко.

Тульскую область на соревнованиях представляет спортсменка группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР» Кристина Грумандь. Она выступает при поддержке регионального Центра спортивной подготовки сборных команд.

Накануне, 19 января наша спортсменка завоевала серебро на дистанции 3000 метров с результатом 4,21. А сегодня на дистанции 1500 метров тулячка показала время 2.05 и стала бронзовым призером соревнований.

Девушку тренирует главный тренер сборной Тульской области по конькобежному спорту Елена Прусова.