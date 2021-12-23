В Новомосковске пешеход лег «отдыхать» на дороге и попал на запись видеорегистратора

Стоп-кадр из видео

Неизвестный мужчина пересекал проезжую часть, а затем внезапно лег на дорогу и раскинул руки.

В социальных сетях появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлено явно неадекватное поведение пешехода. Утверждается, что кадры сняты в Новомосковске. На них видно, как неизвестный мужчина пересекает проезжую часть, а затем внезапно ложится на дорогу, раскинув руки.

Судя по данным в правом нижнем углу экрана, запись сделана накануне вечером. В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что 22 декабря в Новомосковске не происходило дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода.