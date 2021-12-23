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В Новомосковске пешеход лег «отдыхать» на дороге и попал на запись видеорегистратора
Стоп-кадр из видео

В Новомосковске пешеход лег «отдыхать» на дороге и попал на запись видеорегистратора

Неизвестный мужчина пересекал проезжую часть, а затем внезапно лег на дорогу и раскинул руки.

В социальных сетях появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлено явно неадекватное поведение пешехода. Утверждается, что кадры сняты в Новомосковске. На них видно, как неизвестный мужчина пересекает проезжую часть, а затем внезапно ложится на дорогу, раскинув руки.
 
Судя по данным в правом нижнем углу экрана, запись сделана накануне вечером. В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что 22 декабря в Новомосковске не происходило дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:07 +3
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Место
Тульская областьНовомосковск

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