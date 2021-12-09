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В Туле поймали серийных дачных воров
Изображение Anastasia Gepp с сайта Pixabay

В Туле поймали серийных дачных воров

В преступной группе было три человека. Возбуждено уголовное дело.

Недавно в отдел полиции «Скуратовский» поступило заявление о краже с дачного участка металлической емкости. Вскоре выяснилось, что аналогичные хищения были в дачных кооперативах на Косой Горе, в Скуратово, в селе Высокое и в Киреевском районе.
 
Добычей похитителей стали 5 металлических емкостей, 6 бочек, 2 вагонетки и 2 чугунные ванны. Общая сумма ущерба — более 150 тысяч рублей. При осмотре мест происшествия полицейские пришли к выводу, что к кражам могут быть причастны одни и те же люди.
 
«В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых — нигде не работающие и ранее судимые мужчины 30-ти и 29-ти лет. Кроме того, был выявлен еще один соучастник хищений — нигде не работающий 27-летний алексинец. Все подозреваемые были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» для дальнейшего разбирательства. Злоумышленники признались в содеянном», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования установлено уже 13 эпизодов противоправных действий задержанных. Оперативники выясняют причастность задержанных и к другим ранее совершенным подобным преступлениям.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:41 +2
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