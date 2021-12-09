Юных туляков приглашают на конкурс художественного слова «Круг чтения»

В нем могут принять участие дети от 10 до 17 лет. Конкурс пройдет 9 января в ДК «Ясная Поляна» в рамках фестиваля искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне».

Организаторы конкурса предлагают юным артистам выразительно прочитать отрывки из произведений Льва Толстого и авторов круга его чтения. Каждое выступление должно длиться 2−3 минуты. Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях: 10−13 лет и 14−17 лет.

Жюри оценит выступления участников по следующим критериям: понимание прочитанного текста, выразительность речи, правильное литературное произношение, артистизм и оригинальность исполнения.

В жюри конкурса войдут директор музея «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, педагог по сценической речи театров Et Cetera и Московского Губернского театра Ольга Матвеева, член Союза театральных деятелей России, режиссер Тульского академического театра драмы имени М. Горького Анна Терешина.

Подать заявку на участие можно до 26 декабря 2021 года по электронной почте: irina_zdet@mail.ru с пометкой «Круг чтения». В заявке необходимо указать: фамилию, имя и отчество, возраст участника, имя автора и название произведения, которое он будет читать, контактную информацию.

Все конкурсанты получат сертификаты участников, за лучшие выступления ребята получат грамоты и подарки от музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне» пройдет в ДК «Ясная Поляна» с 5 по 9 января 2022 года. Участников ждет насыщенная программа: спектакли, концерты, конкурсы и мастер-классы.

Ребята попрактикуются в актерском мастерстве, сценической речи, современной хореографии и пантомиме.