Фото Myslo.
В Туле в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры
Будьте внимательны!
В Туле на проспекте Ленина в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. На момент публикации новости на этом участке затруднено движение.
— Могли бы и регулировщика поставить, чтобы не случилось аварий! — возмутились наши читатели.
Туляки уже сообщили о данной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
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