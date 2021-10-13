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В Туле в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры
Фото Myslo.

В Туле в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры

Будьте внимательны!

В Туле на проспекте Ленина в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. На момент публикации новости на этом участке затруднено движение.

— Могли бы и регулировщика поставить, чтобы не случилось аварий! — возмутились наши читатели.

Туляки уже сообщили о данной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

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сегодня, в 13:24 −1
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