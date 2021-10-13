В Туле в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры

Фото Myslo.

В Туле на проспекте Ленина в районе остановки «Педуниверситет» не работают светофоры. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. На момент публикации новости на этом участке затруднено движение.

— Могли бы и регулировщика поставить, чтобы не случилось аварий! — возмутились наши читатели.

Туляки уже сообщили о данной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.