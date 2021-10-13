В Смоленской области обнаружены останки призванного в Туле бойца Красной армии
Егор Иванович Плохих погиб в августе 1941 года. Поисковики ищут его потомков.
17 сентября в районе деревни Клемятино Глинковского района Смоленской области обнаружили останки бойца Красной армии, который погиб в августе 1941 года. Останки нашли члены поискового отряда БВПФ «Застава святого Ильи Муромца», которые занимались поисками в рамках межрегиональной Вахты Памяти, проводимой Смоленским ПО «ДОЛГ».
Среди личных вещей красноармейца был медальон, который отвезли в московскую лабораторию. Работы по извлечению из капсулы записки и обработке ее химреактивами продолжались три недели. Часть записки удалось раскрутить, что позволило прочитать данные владельца медальона:
Фамилия: Плохих
Имя: Егор
Отчество: Иванович
Дата рождения/Возраст ..1914.
Дата и место призыва: Центральный РВК, Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н
Воинское звание: красноармеец
Причина выбытия: пропал без вести
Дата выбытия: __.01.1942
18 сентября Егора Ивановича Плохих захоронили на мемориале в деревне Яковлево Глинковского района Смоленской области. Розыском и уведомлением родных занимается Наталья Дзюба.
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