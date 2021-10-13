В Смоленской области обнаружены останки призванного в Туле бойца Красной армии

Егор Иванович Плохих погиб в августе 1941 года. Поисковики ищут его потомков.

17 сентября в районе деревни Клемятино Глинковского района Смоленской области обнаружили останки бойца Красной армии, который погиб в августе 1941 года. Останки нашли члены поискового отряда БВПФ «Застава святого Ильи Муромца», которые занимались поисками в рамках межрегиональной Вахты Памяти, проводимой Смоленским ПО «ДОЛГ».

Среди личных вещей красноармейца был медальон, который отвезли в московскую лабораторию. Работы по извлечению из капсулы записки и обработке ее химреактивами продолжались три недели. Часть записки удалось раскрутить, что позволило прочитать данные владельца медальона:

Фамилия: Плохих

Имя: Егор

Отчество: Иванович

Дата рождения/Возраст ..1914.

Дата и место призыва: Центральный РВК, Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н

Воинское звание: красноармеец

Причина выбытия: пропал без вести

Дата выбытия: __.01.1942