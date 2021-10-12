Туляки выиграли медали на соревнованиях по айкидо
И заняли первое место в общекомандном зачете.
С 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге состоялся Кубок России по айкидо среди женщин и мужчин. Сборная команда Тульской области на соревнованиях завоевала три серебряные и шесть бронзовых медалей.
Дисциплина Кихон-вадза (мужчины):
- 2 место – Митин Алексей
- 3 место – Бикулич Владимир
- 3 место – Московский Андрей
Дисциплина Дзюи-вадза парная (мужчины):
- 2 место – Пчёлкин Даниил
- 3 место – Митин Алексей
- 3 место – Московский Андрей
Дзюи-вадза групповая (мужчины):
- 2 место – Митин Алексей
- 3 место – Пчёлкин Даниил
- 3 место – Московский Андрей
В общекомандном зачете наши земляки заняли первое место.
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