Туляки выиграли медали на соревнованиях по айкидо

С 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге состоялся Кубок России по айкидо среди женщин и мужчин. Сборная команда Тульской области на соревнованиях завоевала три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Дисциплина Кихон-вадза (мужчины):

2 место – Митин Алексей

3 место – Бикулич Владимир

3 место – Московский Андрей

Дисциплина Дзюи-вадза парная (мужчины):

2 место – Пчёлкин Даниил

3 место – Митин Алексей

3 место – Московский Андрей

Дзюи-вадза групповая (мужчины):

2 место – Митин Алексей

3 место – Пчёлкин Даниил

3 место – Московский Андрей

В общекомандном зачете наши земляки заняли первое место.