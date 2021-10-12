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Туляки выиграли медали на соревнованиях по айкидо

Туляки выиграли медали на соревнованиях по айкидо

И заняли первое место в общекомандном зачете.

С 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге состоялся Кубок России по айкидо среди женщин и мужчин. Сборная команда Тульской области на соревнованиях завоевала три серебряные и шесть бронзовых медалей.
 

Дисциплина Кихон-вадза (мужчины):

  • 2 место – Митин Алексей
  • 3 место – Бикулич Владимир
  • 3 место – Московский Андрей

Дисциплина Дзюи-вадза парная (мужчины):

  • 2 место – Пчёлкин Даниил
  • 3 место – Митин Алексей
  • 3 место – Московский Андрей

Дзюи-вадза групповая (мужчины):

  • 2 место – Митин Алексей
  • 3 место – Пчёлкин Даниил
  • 3 место – Московский Андрей
В общекомандном зачете наши земляки заняли первое место.
 
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