Алексея Дюмина поздравили со вступлением в должность губернатора Тульской области

22 сентября в Колонном зале Дома дворянского собрания состоялась торжественная церемония вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области.

От имени президента России Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поздравил Алексея Дюмина с победой на выборах и вступлением в должность Губернатора Тульской области:

- Вы одержали убедительную победу на выборах и получили доверие избирателей. Это высокая оценка Вашей эффективной работы на посту губернатора, истинного стремления сделать область одним из лучших регионов России. За время, что Вы возглавляете Тульскую область, у туляков была возможность убедиться в Ваших качествах сильного лидера, способного реализовывать самые смелые и масштабные проекты, добиваться целей, работать с людьми и для людей, улучшать качество их жизни.

По словам Игоря Щеголева, Тульская область – земля силы и талантов, легендарная территория с уникальной историей, в которую вписаны трудовые и военные подвиги. Регион занимает хорошие позиции по целому ряду показателей. Опережающими темпами по сравнению с другими регионами растет промышленность и сельское хозяйство. В области создан благоприятный инвестиционный климат. За пять лет в экономику области привлечено более 700 млрд руб. инвестиций, созданы особая экономическая зона «Узловая», две территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. Реализован масштабный проект преобразования исторического центра Тулы.

- Впереди еще много задач – в области демографии, повышения реальных доходов граждан, реализации потенциала промышленности, сельского хозяйства, туризма, создания условий для самореализации граждан, особенно молодежи. Уверен, что Ваш профессионализм, решительность, управленческий и жизненный опыт, а главное – доверие людей, помогут Вам обеспечить успешное развитие области, - подчеркнул Игорь Щеголев.

После торжественной части гости поздравили губернатора с победой на выборах и со вступлением в должность и пожелали дальнейших успехов в работе на благо жителей Тульской области.

Алексей Беспрозванных, замминистра промышленности и торговли РФ:

- Между Минпромторгом РФ и Тульской областью сложилось плодотворное сотрудничество. По рейтингу 40 показателей, которые определяет министерство, Тульская область находится в десятке лучших регионов. И в этом особая роль губернатора Алексея Дюмина, его личное участие и работа его команды. Даже в год пандемии Тульская область имеет рост индекса промышленного производства, индекс обрабатывающей промышленности также показывает хороший стабильный рост. Идет приток значительных инвестиций в регион. Команда губернатора отлично работает со всеми инвесторами. Созданный в Тульской области инвестиционный климат гарантирует региону высокую конкурентоспособность в борьбе за инвестора.

Алексей Дюмин возглавляет комиссии Госсовета по промышленности. Уверен, те решения комиссии, которые сейчас готовятся, в том числе на опыте Тульской области, повлияют не только на промышленность региона, но и на экономику страны в целом.

Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

- Во многом благодаря слаженной работе команды Алексея Геннадьевича в Тульской области успешно реализуются инфраструктурные и инвестиционные проекты. С каждым годом регион все больше наращивает свои показатели по строительству жилья, инфраструктуры и повышению комфорта жизни граждан. Искренне поздравляю Алексея Геннадьевича и уверен, что Минстрой России продолжит активное сотрудничество с Тульской областью.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области:

- С первого дня работы Алексея Дюмина на посту губернатора наше сотрудничество было тесным и плодотворным. Можно усердно работать, но по-настоящему серьезные прорывы случаются тогда, когда любишь то дело и то место, где живешь и ради которого работаешь. Алексей Геннадьевич полюбил Тульскую область, поэтому очень заметны перемены и в самой Туле, и в области. Все это возможно благодаря команде, которую собрал Алексей Дюмин. Думаю, дальше туляков ждут новые достижения. Каждый житель региона их обязательно почувствует.

Безоговорочная и уверенная победа на выборах Алексея Дюмина – яркое доказательство того, что туляки всецело поддерживают выбранный им курс на развитие региона.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы:

- Жители региона сделали осознанный и уверенный выбор, отдав свои голоса за Алексея Дюмина. И этот выбор говорит о народной поддержке масштабных планов, которые сделают нашу область территорией успеха и нового качества жизни. Эти планы отражены в Программе развития региона до 2026 года, которая создавалась вместе с людьми и для людей. Теперь наша задача – под руководством Алексея Геннадьевича выполнить все эти планы, чтобы жители Тульской области видели добрые перемены, гордились своей малой родиной. Тульскую область на федеральном уровне принято считать индустриальным регионом. Это закономерно: локомотивами региональной экономики являются промышленные предприятия оборонного комплекса, химии, металлургии. Но эти производства сосредоточены в областной столице и нескольких крупных районных центрах. Все остальные территории могли бы стать депрессивной зоной, если бы не политика губернатора области. Создание новых предприятий среднего и малого бизнеса, развитие сельхозпредприятий, благоустройство малых городов – это задача, над которой в течение пяти лет работал со своей командой Алексей Геннадьевич. А в послании этого года, подводя итоги работы и обозначая планы на предстоящую пятилетку, губернатор одной из приоритетных задач назвал задачу выравнивания условий проживания для всех без исключения территорий области. Это касается не только обеспечения рабочими местами, но и здравоохранения, образования, досуга, качества жизни.

Именно в малых городах бережно хранятся наши культурные традиции, история края и всей России. И очень важно, чтобы люди, которые живут на этих территориях, жили в достойных условиях, гордились своей малой родиной и чувствовали себя частью славной Тульской земли.

Уверен, что огромный опыт, энергия, профессионализм, глубокое знание проблем и сильных сторон Тульской области помогут губернатору реализовать все намеченное, успешно решить задачи по развитию экономики и социальной сферы. Со своей стороны заверяю, что депутатский корпус будет и впредь опорой и надежным партнером в решении общих задач по улучшению качества жизни людей.

Евгений Зубицкий, Президент Промышленно-металлургического холдинга:

- Под руководством Алексея Геннадьевича Тульская область получила новый импульс к развитию. Открываются производства, развиваются туризм и сфера услуг, повышаются качество жизни и благосостояние жителей области.

Благодаря личной поддержке губернатора был построен самый современный в России металлургический завод «Тула-Сталь». На предприятии работают 2 тысячи сотрудников. За два года работы Тула-Сталь вышла на проектные мощности и сейчас производит около 1,8 млн тонн стального проката для строительства и машиностроения.

Наша компания ставит перед собой новые амбициозные цели по развитию металлургии нового поколения – с использованием низкоуглеродных источников энергии, таких как водород. Для региона – это дополнительные инвестиции и рабочие места. Я уверен, что с грамотным и системным подходом Алексея Геннадьевича Дюмина к руководству регионом мы реализуем все задуманные проекты и укрепим экономический фундамент Тульской области.

Дмитрий Миляев, глава администрации Тулы:

- Сегодня знаменательный день. Своим выбором туляки определили развитие региона на ближайшую пятилетку. В своей речи Алексей Дюмин сказал, что Тульская области это не только Тула. И действительно, важно, чтобы все жители чувствовали себя максимально комфортно независимо от того, живут ли они в Туле или маленьком населенном пункте. В городской округ Тула входит около 250 сельских населенных пунктов, в которых также надо решать вопросы водоснабжения, строительства новых дорог, благоустройства территорий. Думаю, всю Тульскую область ждет ударная пятилетка стремительного развития. Убежден, что все задачи, поставленные сегодня губернаторов, будут решены.

Николай Лаврентьев, генеральный директор ООО «Богородицкий альянс»:

- За эти пять лет наше предприятие выросло из малого в средний бизнес, увеличилось количество рабочих мест с 40 до 170 –благодаря поддержке сельхозпроизводителей на уровне региона. Мы выпускаем качественную продукцию и на внутренний рынок, и на экспорт. За минувшие пять лет труд в сельском хозяйстве изменился кардинально. Мы применяем новейшие технологии, у нас есть электронные карты полей, дифференцированное внесение удобрений и многое другое.

От имени аграриев региона желаю Алексею Геннадьевичу сил в работе на благо жителей. Надеемся, будет уделено внимание сельским территориям и их жителям, чтобы жить на селе было комфортно.

Денис Майданов, певец:

- Алексей Дюмин – сильнейший губернатор нового поколения. Я неоднократно и часто бывал в Туле, вижу, как на глазах преображается город. Промышленность, социальная сфера, спорт – все развивается. Думаю, о таком губернаторе мечтают многие регионы. Поздравляю всех туляков и радуюсь вместе с вами!