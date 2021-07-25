«Локомотив» – «Арсенал»: упущенная победа за 10 минут до конца матча

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Арсенала".

На первый матч чемпионата России против «Локомотива» Дмитрий Парфенов привез «Арсенал», который за несколько летних месяцев обновился почти на 50 процентов. Во время межсезонья в команду пришли сразу восемь новичков: защитники Игорь Смольников, Данил Степанов, Иван Новосельцев, Аксель Бьёрнстрём, Урош Радакович, полузащитники Зурико Давиташвили и Аяз Гулиев и нападающий Евгений Марков.

Однако требовать от них результата здесь и сейчас было бы самонадеянно и глупо. Главный тренер туляков в интервью по итогам сборов, отметил, что все новобранцы пришли в разном функциональном состоянии. Следовательно, первые матчи «Арсенала» в этом сезоне нам предстоит наблюдать через призму того, что обновленному составу придется сыгрываться и набирать обороты уже по ходу чемпионата.

В этом нет ничего критичного. Будем честны перед собой: в этом сезоне «Арсенал» не борется за чемпионство, следовательно, матчи против того же «Локомотива», «Рубина», «Спартака» или «Краснодара» не являются для оружейников принципиальными.

Самое главное — привести команду в оптимальную форму, когда пойдет борьба с прямыми конкурентами за попадание в десятку и за выход в плей-офф Кубка России.

Стоит несколько слов сказать про антураж, который царил перед матчем в Черкизово. Буквально за сутки до стартового свистка столичный клуб объявил, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, игра между железнодорожниками и оружейниками пройдет без зрителей. Кстати, такая же учесть постигла Ростов-на-Дону и Химки. Футбол без болельщиков — то еще зрелище.

За два часа до начала встречи стадион «РЖД Арена» был похож на место съемок фильма-катастрофы — грустная атмосфера, гуляющий мимо пустых кресел ветер и угнетающая тишина. Таким Черкизово давно никто не видел. Однако ничего не поделаешь — футбол пройдет при любой погоде и даже без зрителей.

Стартовый состав «Арсенала» удивил разве что схемой. Впервые за долгое время туляки сыграли в четыре защитника, а на поле вышло сразу пять новичков: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Давиташвили, Марков. Кстати, если бы Радакович приехал бы на пару дней раньше и была бы возможность быстро сделать ему документы, то и он бы вышел в этой встрече в стартовом составе.

Встреча началась со странного эпизода у ворот «Арсенала». На 4-й минуте один из помощников главного арбитра Игоря Панина зафиксировал офсайд у Крыховяка, но несмотря на свисток, поляк пробил и отправил мяч в сетку. Ничего необычного, если бы не действия Игоря Панина, который зачем-то начал консультироваться с судьями VAR. Гол был забит после свистка, какие тут могут быть вопросы? Интересно узнать, что арбитр спрашивал у своих коллег в «тайной комнате».

Если оставить этот эпизод за скобками, в целом «Арсенал» смотрелся очень дисциплинированно и действовал без лишней суеты. Особенно хочется отметить фланговую игру подопечных Дмитрия Парфенова. Степанов — Давиташвили — Смольников — Хлусевич практически весь тайм сквозили по своим бровкам.

Именно после фланговой передачи и был забит первый гол «Арсенала» в сезоне 2021/22. Степанов вырезал классный пас с левого фланга между двумя защитниками «Локо» на Ткачева, а Сергей со всей силы вколотил мяч с линии штрафной — 0:1.

А что было дальше? Спустя минуту Крыховяк попал в каркас ворот. Лидер москвичей остался в гордом одиночестве на дальней штанге, без проблем получил мяч и пробил по центру, на счастье Шамова, ему на помощь пришла перекладина.

К 30-й минуте стало очевидно, что «Арсенал» за счет выстроенности и подстраховки легко способен гасить любую позиционную атаку хозяев. «Локо» уповал только на стандарты. Здесь хочется бросить огромный булыжник в огород наших защитников, которые три раза подряд позволили Мурило пробить из одной и той же точки после подачи с углового. На счастье красно-желтых, в этот вечер удача была не на стороне бразильца.

Игра тульской команды в первом тайме оставляла приятное впечатление. Туляки абсолютно заслуженно отправились на перерыв, ведя в счете.

Что касается второго тайма, предлагаем рассмотреть несколько эпизодов. Второй желтой карточки Артему Соколу предшествовал весьма интересный эпизод. На 77-й минуте Миранчук явно хватал Смольникова, и Игорь Панин должен был обратить на этой внимание. Но сейчас это уже разговоры в пользу бедных.

Теперь предметно рассмотрим историю с удалением. Был ли необходим фол в этом эпизоде? Если посмотреть на повтор и здраво оценить ситуацию, то скорей всего нет. Сокола страховали сразу два партнера, плюс, рядом был Пантелеев. Тогда зачем Артем нарушал правила? Защитник уровня Премьер-лиги за десять минут до конца такого сложного матча не должен так поступать.

На наш взгляд, ключевую роль в поражении «Арсенала» сыграло элементарное отсутствие концентрации. Еще раз пересмотрите первый гол «Локомотива». Крыховяк приложил все силы, чтобы достать мяч из-за лицевой, его партнеры в этот момент продолжили доигрывать эпизод. В итоге скидка на Жемалетдинова и гол — 1:1. Пока одни пытались выжить максимум из момента, другие в это время выступали в роли наблюдателей.

Первый гол надломил оружейников, чем и воспользовался «Локомотив», легко забив еще два мяча. В итоге 3:1 в пользу московской команды.

Неприятно упускать победы в таких матчах из-за элементарных ошибок, но это футбол. Пока только один вывод напрашивается после матча в Черкизово. На наших глазах строится новый «Арсенал», который готов и может играть в интересный и результативный футбол.

Дмитрию Парфенову, подобно часовому дел мастеру, предстоит в ближайшие пару недель провести наладку всех механизмов, чтобы «Арсенал» на старте чемпионата начал работать как швейцарские часы. Хочется верить, что эта самая наладка завершится перед игрой с «Рубином».

«Локомотив» — «Арсенал» — 3:1 (0:1)

24 июля. Москва. «РЖД Арена», без зрителей.

Судьи Игорь Панин (Дмитров), Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Голы: Ткачев (22, 0:1), Жемалетдинов (80, 1:1), Жемалетдинов (86, 2:1), Смолов (89, 3:1).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Магкеев, Мурило, Рыбус (Живоглядов, 69), Баринов, Куликов (Лисакович, 46), Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Костадинов (Довбня, 84), Чаушич, Ткачев (Пантелеев, 67), Хлусевич, Давиташвили (Э.Кангва, 76), Марков (Луценко, 76).

Предупреждения: Сокол (36), Камано (45+), Марков (57).

На 79-й минуте за второе предупреждение удален Сокол.

Удары (в створ): 15 (6, 1 — перекладина, 1 — штанга) — 4 (1). Угловые: 12 — 6. Голевые моменты: 6 — 1.