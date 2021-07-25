Обзор Myslo: самые дорогие дома для аренды в Туле

Фото с сайта Авито.

Пробежались по Авито, выбрали всё самое дорогое и интересное.

дизайнерский ремонт, бассейн и сауна

Наш топ самых дорогих домов для аренды возглавил вот этот красавец на ул. Серебровской площадью 200 квадратных метров. Чтобы снять его на месяц, придется выложить 150 тысяч рублей.

- Сдается дом с дизайнерским дорогим ремонтом рядом с Центральным парком. В доме есть все необходимое для комфортного проживания: гостиная, объединенная с кухней, спальня, детская, два санузла, отдельный детский санузел. В доме качественный дорогостоящий ремонт, теплый пол, камин, кондиционеры, мебель и техника от лучших производителей.

На участке гостевой домик с бассейном, спортивной зоной и сауной, бассейн. Также имеются зона барбекю и детская площадка, прудик, машино-место. Установлено видеонаблюдение, охрана, — говорится в объявлении.

Заглянем вовнутрь: