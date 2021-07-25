Обзор Myslo: самые дорогие дома для аренды в Туле
Пробежались по Авито, выбрали всё самое дорогое и интересное.
Наш топ самых дорогих домов для аренды возглавил вот этот красавец на ул. Серебровской площадью 200 квадратных метров. Чтобы снять его на месяц, придется выложить 150 тысяч рублей.
- Сдается дом с дизайнерским дорогим ремонтом рядом с Центральным парком. В доме есть все необходимое для комфортного проживания: гостиная, объединенная с кухней, спальня, детская, два санузла, отдельный детский санузел. В доме качественный дорогостоящий ремонт, теплый пол, камин, кондиционеры, мебель и техника от лучших производителей.
На участке гостевой домик с бассейном, спортивной зоной и сауной, бассейн. Также имеются зона барбекю и детская площадка, прудик, машино-место. Установлено видеонаблюдение, охрана, — говорится в объявлении.
Заглянем вовнутрь:
На втором месте в рейтинге — домик в деревне Федоровка Зареченского района. Площадь здания — 213 кв. м. Сдается за 70 тыс. рублей в месяц.
Итак, что предлагают хозяева?
- Уютный дом в тихом, зеленном месте рядом с прудом. Дом из бревна, обложен кирпичом и оштукатурен, летом в нем прохладно, зимой — тепло. В доме есть зал с действующим камином, три спальные комнаты, кухня с отдельной зоной хранения, сауна с бассейном.
Вода из артезианской скважины с глубокой степенью очистки, отопление индивидуальное газовое, несколько санузлов. Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Участок 10 сот.
Во дворе несколько уютных зон для отдыха. Навес для машины. Охраняемая, огороженная территория. Пруд рядом с участком, водится различная рыба. Рядом яблоневые сады и лес, каскады прудов. Экологически чистое место. Уединение и спокойствие вам гарантировано.
За 60 тыс. рублей в месяц можно снять двухэтажный домик возле «Зельгроса». Метраж — 180 кв.м.
- Есть пристроенная летняя веранда — 20 кв.м., два гаража, оборудованные заезды. Индивидуальное газовое отопление. Находится в парковой зоне, развита транспортная инфраструктура, — вот так лаконично описал свой дом автор объявления.
За этот дом в деревне Струково просят 48 тыс. рублей в месяц. Хозяева говорят, что здесь имеется всё необходимое, в том числе и баня.
- Сдaю уютный дoмик 40 кв. м в тихом месте со всем неoбхoдимым для круглогодичногo проживaния. Телевизор, холодильник, варочная панель, СВЧ печь, необходимая посуда, полотенца, постельное белье, фен. Мангал есть. Рядом лес. От Тулы 4 км.
В доме кухня-студия, две спальни (две двуспальные кровати), диван раскладной.
- Сдается дом со всеми удобствами и индивидуальным отоплением в центре города. Тихая спокойная зеленая улица, в стороне от магистральных дорог. Есть место для авто, уютный дворик. Дом состоит из летней террасы, холла, кухни и большой комнаты. Все помещения светлые, просторные.
На террасе есть спальное место, в комнате два дивана, есть места для дополнительной установки ваших спальных мест. Домик чистый, аккуратный, есть стиральная машина, холодильник, посудомойка. Добродушная приветливая хозяйка, — говорится в объявлении.
Уточняется, что дом на ул. Ак. Павлова сдается на длительный срок чистоплотным славянам.
Стоимость аренды — 40 тыс. рублей в месяц.