Тульские велосипедисты заняли третье место на международных соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Тулы

«Кубок наций» по велоспорту на треке проходил на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге с 8 по 11 июля. В нём участвовали 28 команд из 26 стран. В медальном зачете Тульская команда Marathon-Tula заняла третье место.

Туляки Александр Дубченко, Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов завоевали третье место в командном спринте, Диана Климова стала второй в гонке с выбыванием.

Сергей Ростовцев и Артур Ершов поделили третье место в мэдисоне, а Диана Климова и Гульназ Хатунцева победили в этой дисциплине.