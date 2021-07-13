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Тульские велосипедисты заняли третье место на международных соревнованиях
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские велосипедисты заняли третье место на международных соревнованиях

Команда Marathon-Tula составила конкуренцию представителям 26 стран.

«Кубок наций» по велоспорту на треке проходил на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге с 8 по 11 июля. В нём участвовали 28 команд из 26 стран. В медальном зачете Тульская команда Marathon-Tula заняла третье место.

Туляки Александр Дубченко, Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов завоевали третье место в командном спринте, Диана Климова стала второй в гонке с выбыванием.

Сергей Ростовцев и Артур Ершов поделили третье место в мэдисоне, а Диана Климова и Гульназ Хатунцева победили в этой дисциплине.

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