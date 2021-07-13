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В Щекинском районе после двойного ДТП женщину зажало в искореженном авто
Кадр из видео tula.chp

В Щекинском районе после двойного ДТП женщину зажало в искореженном авто

Машина столкнулась с первым грузовиком, вылетела на встречную и попала под второй.

Примерно в 20.40 на выезде с ул. Болдина г. Щекино на трассу М-2 «Крым» произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. По предварительным данным, сначала грузовой автомобиль столкнулся с легковым, который выбросило на встречную полосу, где он столкнулся со вторым грузовиком.

Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля – мужчина и женщина. Мужчина доставлен в больницу, по состоянию на 20.50 спасатели пытались извлечь женщину из искореженного салона машины с помощь гидравлического инструмента.

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вчера, в 21:15 0
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